أفلام عيد الأضحى 2022 فى السينما

أعلنت عدد من القنوات الفضائية عبر شاشتها عن برومو عدد من أفلام عيد الأضحى المبارك 2022 حيث هناك عدد من الأفلام بمشاركة عدد من النجوم في أفلام عيد الأضحى أبرزهم محمد عادل إمام وكريم عبد العزيز واحمد عز وتامر حسنى كل هؤلاء الفنانين ستعرض جميع أفلاهم في جميع السينمات في مختلف محافظات الجمهورية بدءا من يوم الجمعة الموافق 9 يوليو 2022

قائمة أفلام عيد الأضحى 2022

فيلم كيرة والجن

بطولة كل من : كريم عبد العزيز أحمد عز، سيد رجب، هند صبري، أحمد مالك، أحمد كمال، علي قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبد الرسول، والفيلم النص السينمائي وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

تدورا حداث الفيلم حول ثورة 1919 وما فعلة الشعب المصري والمناضلة ضد الاحتلال الانجليزي

2 – فيلم عمهم

بطولة محمد عادل إمام ومحمد لطفي، هدى المفتي، محمد سلام، آيتن عامر، باسم سمرة، محمد ثروت

الفيلم تدور أحداثة حول شخصية محمد عادل إمام الذي يؤدى دور ملاكم في مركز رياضي و تدور عدة أحداث طوالا الفيلم حيث يتورط مع صديقة في عدد من جرائم تزوير الأموال

3 – فيلم بحبك

فيلم بحبك بطولة الفنان تامر حسنى وايضا إخراج تامر حسنى فى اولى تجاربة السينمائية في الأخراج الفيلم من المنتظر عرضة في أيام العيد ويشارك الفنان تامر حسنى عدد من الفنانين

هنا الزاهد، هدي المفتي، مدحت تيخا، حمدي الميرغني، شهد الشاطر، عالية راشد، وغيرهم من الفانين، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني .

4 – فيلم تسليم أهالي

تعود الفنانة دنيا سمير غانم من جديد للعمل السينمائي بمشاركتها وبطولة فيلم تسليم أهالي , تدور أحداث الفيلم في أطار كوميدى وزوجان يريدان الهجرة الى كندا

يشارك دنيا سمير غانم كل من :هشام ماجد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، أوتاكا، عبد الله مشرف، عمرو وهبة، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.