أخيراً الوحش وصل.. سامسونج تطلق Samsung Galaxy M52 5G بمعالج خارق ومنافس شرس لهواتف نفس الفئة

قامت شركة سامسونج عملاق الهواتف الكورية بإطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy M52 5G، والذي يعد المنافس الأقوى للهواتف الحديثة من نفس الفئة، ويعمل هاتف سامسونج بمعالج قوي يضمن للمستخدم أداء ممتاز، وتوقع خبراء أن يلقى الهاتف رواج كبير بالأسواق العالمية وذلك لقدرته على العمل بشبكات 5 جي الحديثة.

سامسونج تطلق هاتفها Samsung Galaxy M52 5G

وحمل هاتف سامسونج Galaxy M52 5G العديد من المواصفات التي تؤهلة لمنافسة الهواتف المثيلة، وجاءت مواصفاته وفق ما يلي.

الإسم الرسمي للجهاز أبعاده وزنه المعالج معالج رسومات Samsung Galaxy M52 5G 164.2/76.4/7.4 173 جرام Qualcomm Snapdragon 778G 5G Adreno 642L

وحول الشاششة ومقاسها ودقتها فقد جاءت وفق المواصفات التالية:

الشاشة مقاس الشاشة دقة العرض التردد معدل السطوع Super AMOLED Plus 6.7 بوصة 2400/1080 بكسل 120 هرتز 393 شمعة/م تقريبا

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وحول الذاكر العشوائية فجاءت 8 و6 جيجا بايت، أما الذاكرة الداخلية فبلغت 128 جيجا بايت، كما يأتي هاتف Samsung Galaxy M52 5G بسعر 310 يورو أو ما يعادل هذا المبلغ من عملات الدول الأخرى، وجاء بكاميرات ثلاثية، وفق ما يلي.