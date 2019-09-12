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تقنية

أبل ايفون 11: كيف ستكون أوجه الاختلاف بين موديلات الجديدة و iPhone XR و XS

بواسطة أحمد حسام 0

كل ما نعرفه حتى اللحظة أن تصميم  ايفون 11 سيبقى نفسه و لكن مميزات الكاميرا ستكون استثناء و طفرة تقنية كبيرة حسب بعض التصريحات و التسريبات.



والان إليك بعض ما نعرفه عن التغيرات المتوقعة في الأجهزة الجديدة حتى الإعلان الرسمي الذي سيتم الليلة ضمن مؤتمر أبل في كاليفورنيا و يمكنكم متابعة المؤتمر من هنا .

ايفون11



و من المرجح ان تكشف أبل عن ثلاثة هواتف الليلة و هي iPhone 11 و  iPhone 11Pro و iPhone 11 Pro Max، و تعتبر هذه بعض التسريبات لانه في الحقيقة أبل لم تعلن شئ حتى اللحظة. و بتجميع بعض  التسريبات والتقارير نعرف ان أبل لن تقدم الكثير بل ستقدم بعض الترقيات الجديدة فقط.

و من المتوقع ان تكون الهواتف الثلاث ثلاثية الكاميرات مع ترقية بعض البرامج بالنسبة لتصميم لن يكون هناك أختلاف كبير وهو ما يعتبر مخيب للآمال .



IPHONE

في المقابل ستكون مميزات الكاميرا كالاتي:



  • كاميرات أمامية و خلفية بدقة 12 ميجابكسل.
  • التقاط ثلاث صور في وقت واحد بواسطة مستشعرات الكاميرا الخلفية.
  • تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لتصحيح الصور المجمعة.
  • مستشعرات قوية لالتقاط الصور.
  • نظام التصوير عالي الدقة.
  • دعم تحسين مرافق تسجيل الفيديو

تتحدث بعض التسريبات على أن  الهواتف الجديدة ستطرح بأربع ألوان و هي الرمادي والذهبي والفضي والأزرق. بالنسبة للشاشة ستكون قياس 5.8 بوصة و 6.5 بوصة على التوالي بالنسبة للهواتف الجديدة أجهزة iPhone 11 Pro و  iPhone 11 Pro Max



أحمد حسام


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