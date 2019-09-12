أبل ايفون 11: كيف ستكون أوجه الاختلاف بين موديلات الجديدة و iPhone XR و XS

كل ما نعرفه حتى اللحظة أن تصميم ايفون 11 سيبقى نفسه و لكن مميزات الكاميرا ستكون استثناء و طفرة تقنية كبيرة حسب بعض التصريحات و التسريبات.







والان إليك بعض ما نعرفه عن التغيرات المتوقعة في الأجهزة الجديدة حتى الإعلان الرسمي الذي سيتم الليلة ضمن مؤتمر أبل في كاليفورنيا و يمكنكم متابعة المؤتمر من هنا .







و من المرجح ان تكشف أبل عن ثلاثة هواتف الليلة و هي iPhone 11 و iPhone 11Pro و iPhone 11 Pro Max، و تعتبر هذه بعض التسريبات لانه في الحقيقة أبل لم تعلن شئ حتى اللحظة. و بتجميع بعض التسريبات والتقارير نعرف ان أبل لن تقدم الكثير بل ستقدم بعض الترقيات الجديدة فقط.

و من المتوقع ان تكون الهواتف الثلاث ثلاثية الكاميرات مع ترقية بعض البرامج بالنسبة لتصميم لن يكون هناك أختلاف كبير وهو ما يعتبر مخيب للآمال .







في المقابل ستكون مميزات الكاميرا كالاتي:







كاميرات أمامية و خلفية بدقة 12 ميجابكسل.

التقاط ثلاث صور في وقت واحد بواسطة مستشعرات الكاميرا الخلفية.

تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لتصحيح الصور المجمعة.

مستشعرات قوية لالتقاط الصور.

نظام التصوير عالي الدقة.

دعم تحسين مرافق تسجيل الفيديو

تتحدث بعض التسريبات على أن الهواتف الجديدة ستطرح بأربع ألوان و هي الرمادي والذهبي والفضي والأزرق. بالنسبة للشاشة ستكون قياس 5.8 بوصة و 6.5 بوصة على التوالي بالنسبة للهواتف الجديدة أجهزة iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max