يوم كروي.. مواعيد مباريات اليوم في مونديال قطر والدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام اليوم عدة مباريات في بطولة كأس العالم، وكذلك هناك مواجهات قوية في الدوري المصري. في هذا الموضوع سوف نقدم لكم مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022

تقام اليوم 4 مباريات قوية في دور المجموعات ببطولة مونديال قطر 2022، لحسم باقي الفرق المتأهلة للدور القادم وهي كالتالي:

مباراة كرواتيا ضد بلجيكا

تقام في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة على قناة: beIN Sports HD 2 Max.

مباراة كندا ضد المغرب

وتلعب في نفس التوقيت 5 مساء، وتذاع على قناة: beIN Sports HD 2 Max.

مباراة كوستاريكا ضد ألمانيا

تقام المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت الدوحة، وتذاع على تردد قناة بي إن سبورت HD 2 MAX.

مباراة اليابان ضد أسبانيا

وتذاع المباراة أيضا في نفس التوقيت “9 مساء” عملا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتذاع عبر شاشة قناة Be in sports HD 1 MAX.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن إذاعة أي مباراة على تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة.

أهم مباريات الدوري المصري اليوم

عشاق الزمالك على موعد مع مواجهة جديدة اليوم مع الفريق البورسعيدي، بعد التفوق عليه منذ أيام في كأس مصر.

وجاءت مباريات اليوم في الدوري المصري على النحو التالي:

– فريق أسوان يواجه نادي فاركو الساعة 2.45 عصرا على قناة ONTime Sports 2.

– وفي نفس الموعد يواجه فريق الداخلية نظيره فيوتشر على قناة ONTime Sports 1.

– وفي السابعة مساء يواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي على شاشة On time sports 1.

كانت هذه إطلالة سريعة على أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، سواء في كأس العالم قطر 2022؛ أو في الدوري المصري.