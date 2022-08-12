“UEFA” يعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أوروبا وصلاح خارج القائمة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا وصلاح خارج القائمة، علاوة على ذلك ضمت القائمة “كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

ونشرت صفحة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك أعلنت فيه القائمة وتضمن البوست ما يلي :

“المرشحون: أفضل لاعب في أوروبا لعام 2021/22

من يحصل على صوتك؟

كريم بنزيمة ^ تيبو كورتوا ^ كيفن دي بروين

يتم الإعلان عن الفائزين في #UEFAawards # في 25 أغسطس 2022 “.

وتضمن المنشور صورة للثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام 2021/2022، فكان دي بروين على اليمين وبنزيما على اليسار و كورتوا يتوسطهما.

محمد صلاح في المركز السابع لقائمة أفضل لاعب في أوروبا

وتضمنت القائمة بعد المراكز الثلاثة الأولى كثير من الأسماء المعروفة بنجوميتها الساطعة، وجاء في المركز الرابع ليفاندوفسكي، وفي المركز الخامس مودريتش، وفي المركز السادس ساديو ماني، وفي المركز السابع محمد صلاح.

وخرج النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من المنافسة على اللقب لهذا العام، علاوة على ذلك خرج أيضاً ساديو ماني وفان دايك ومبايي وأرنولد.