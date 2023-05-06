موعد ورابط حجز تذاكر “الدوري السعودي الإلكتروني” في الرياض 2023

تستضيف مدينة الرياض فعاليات الدوري السعودي الإلكتروني الموسم الأول لسنة 2023، حيث يتنافس اللاعبين السعوديين المحترفين في الدوري الإلكتروني، وفي السطور التالية سنتعرف على خطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

موعد “الدوري السعودي الإلكتروني” في الرياض 1444 ه‍

تنطلق فعاليات “الدوري السعودي الإلكتروني” في صالة الدوري السعودي الإلكتروني في الرياض، يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023، وتستمر الفعاليات حتي يوم السبت الموافق 20 مايو 2023، فيما وتم طرح تذاكر الدخول على موقع تكت مكس، على النحو التالي.

خطوات حجز تذاكر “الدوري السعودي الإلكتروني” عبر موقع تكت مكس

يتم حجز التذاكر بشكل إلكتروني، عبر موقع تكت مكس، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع تكت مكس ( أضغط هنا ).

• الخطوة الثانية قم بالضغط على حجز تذاكر “الدوري السعودي الإلكتروني”.

• الخطوة الثالثة قم بقراءة الشروط والأحكام، ثم قم بالضغط على أيقونة “أحجز الآن”.

• الخطوة الرابعة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

• الخطوة الخامسة قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة، وتسديد قيمة التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.