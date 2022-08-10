مباراة ريال مدريد وآينتراخت في بطولة السوبر الأوروبي موعد المباراة والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة الأوروبية حول العالم انطلاق مباراة بطولة السوبر الأوروبي للموسم الحديد 2022/2023 بين فريقي ريال مدريد الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

ستكون هذه النسخة رقم 23 من بطولة كأس السوبر الأوروبي بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي)، وفي الـ 9 نسخ الأخيرة توج بطل الدوري الأوروبي مرة واحدة فقط وكانت بفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد عام 2018 (4-2).

ويسعى كلا الفريقين بتحقيق البطولة الأوروبية وإضافتها إلى سلسلة بطولاته، في أول مباراة رسمية تجمع الفريقين الإسباني والألماني منذ 62 عاماً، حيث فاز فريق ريال مدريد على فريق ليفربول وتوج ببطولة دوري الأبطال، وفاز فريق آينتراخت فرانكفورت على فريق رينجرز الإسكتلندي وتوج بلقب الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في بطولة السوبر الأوروبي

موعد المباراة : الاربعاء 10 اغسطس 2022

توقيت المباراة :

9:00 مساءا بتوقيت القاهرة

10:00 مساءا بتوقيت مكه المكرمة

7:00 مساءا بتوقيت جرينتش

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت

1- المباراة على قناة bein sport Premiume 1 القطرية

تعليق : حسن العيدروس

2- قنوات الشيرينج ( تعمل على اجهزة الرسيفر التي تدعم الإتصال بالإنترنت )

– القمر الأوروبي هوتبيرد

قناة : Polsat Premiume 1 HD

تردد القناة : 1117 27500 V

– قمر استرا 19 شرق

قناة : Canal+ HD

تردد القناة : 12012 V 27500

– قمر اموس

قناة : 5SPORT HD

تردد القناة : 10844 V 30000

ملعب مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد و وآينتراخت فرانكفورت

تقام على ملعب الأولمبي ستاديون هلسنكي في عاصمة فنلندا بتسع إلى 40 ألف متفرج وتم افتتاحه في عام 1938م، هذا وقد اكتملت الاستعدادات في العاصمة الفنلندية هلسنكي لاستضافة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت.

وستكون المواجهة هي أول نهائي يستضيفه الملعب الوطني في هلسنكي على صعيد الأندية، بعد أن كان قد استضاف نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات عام 2009، كما سيصبح عاشر ملعب يستضيف مباراة السوبر، منذ إيقاف إقامتها في إمارة موناكو.