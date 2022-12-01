موعد مباراة المغرب وكندا والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة هامة تحمل شعلة الأمل للجماهير العربية في المونديال، حين يلتقي منتخب المغرب مع منتخب كندا مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022 المقامة في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويتصدر المنتخب الكرواتي المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، متساويًا في عدد النقاط مع منتخب المغرب الذي يأتي في المركز الثاني، بينما يحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حين يتذيل منتخب كندا المجموعة بدون نقاط.

وتقام مباراة المغرب وكندا على ملعب استاد الثمامة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

وتعرض مباراة المغرب وكندا عبر قنوات: “beIN Sports Max 1 HD”، و”beIN Sports Max 4 HD”، و”beIN Sports 4K”، و”Alkass EXTRA One HD”.

وتأتي مباراة المغرب وكندا بتعليق صوتي لجواد بده، عبر قنوات “beIN Sports”.

وتتمنى أسرة موقع “نجوم مصرية” التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق، بتحقيق الفوز اليوم والتأهل إلى دور الـ 16 ليحقق إنجازًا جديدًا للعرب في كأس العالم.