فيديو.. باتيستوتا بـ”الغترة” وميسي بـ”البشت” الخليجي، نتائج ومواقف مميزة من كأس العالم قطر 2022

حقق منتخب الأرجنتين كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية على نظيره منتخب فرنسا 4-2 بضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكلٍ منهما، بينما حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم قطر 2022 الذي شهد في يومه الأخير مجموعة من المواقف المتميزة التي نستعرضها في السطور القليلة القادمة