فيديو.. باتيستوتا بـ”الغترة” وميسي بـ”البشت” الخليجي، نتائج ومواقف مميزة من كأس العالم قطر 2022
حقق منتخب الأرجنتين كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية على نظيره منتخب فرنسا 4-2 بضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكلٍ منهما، بينما حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم قطر 2022 الذي شهد في يومه الأخير مجموعة من المواقف المتميزة التي نستعرضها في السطور القليلة القادمة
الأرجنتين أولاً، فرنسا وكرواتيا تتراجع والمغرب يفاجئ الجميع
وبينما احتلت الأرجنتين المركز الأول وحصدت اللَّقب الثالث في تاريخها، اكتفى منتخب فرنسا بالمركز الثاني متراجعاً مركزاً واحداً عن نسخة روسيا 2018، كما تراجع وصيف النسخة السابقة منتخب كرواتيا إلى المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022 وكان مفاجأة البطولة والحصان الأسود هو منتخب المغرب الذي حقَّق أول إنجاز تاريخي عربي وأفريقي بوصوله إلى المربع الذهبي واحتلاله المركز الرابع.
ومع نهاية منافسات كأس العالم قطر 2022 حصد منتخب الأرجنتين الكأس والميداليات الذهبية، بينما توزَّعت الجوائز الأخرى على الشكل التالي.
- أفضل لاعب في كأس العالم قطر 2022 الأرجنتيني ليونيل ميسي.
- أفضل لاعب شاب في البطولة الأرجنتيني “إنزو فيرنانديز “.
- أفضل حارس، الأرجنتيني “إيميليناو مارتنيز”، حصل على”القفاز الذهبي.
- هداف البطولة الفرنسي “كيليان مبابي ” بإحرازه 8 أهداف.
ليونيل ميسي يرفع كأس العالم مرتدياً “البشت” الخليجي
وفي لقطة مميزة حظيت بتفاعلٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قام أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني بمنح النجم الأرجنتيني بشت خليجي قبل رفع كأس العالم قطر 2022، ليظهر ليو وهو يرفع كأس العالم وسط لاعبي منتخب بلاده مرتدياً الزي الخليجي، وهو ما اعتبره مغردون رسالة بالغة الأهمية لإظهار الثقافة العربية في جميع أنحاء العالم.
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اللحظة التي أسعد فيها ميسي الجماهير وستظل محفورة في الذاكرة #قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الأرجنتين_فرنسا#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RLbn7F9Id5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2022
باتيستوتا يبكي متأثراً ويعانق محمد سعدون الكواري ويهديه ربطة العنق التي حلل فيها استديو اللقب الغالي للأرجنتين#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الارجنتين_فرنسا#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/moZoK8qL4r
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2022
محمد سعدون الكواري يفي بوعده لباتيستوتا 🇶🇦🇦🇷#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الأرجنتين_فرنسا#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZvoZ8TDerz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2022