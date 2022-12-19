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فيديو.. باتيستوتا بـ”الغترة” وميسي بـ”البشت” الخليجي، نتائج ومواقف مميزة من كأس العالم قطر 2022

محمد خير الحوراني

حقق منتخب الأرجنتين كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية على نظيره منتخب فرنسا 4-2 بضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكلٍ منهما، بينما حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم قطر 2022 الذي شهد في يومه الأخير مجموعة من المواقف المتميزة التي نستعرضها في السطور القليلة القادمة

فيديو.. باتيستوتا بـ"الغترة" وميسي بـ"البشت" الخليجي، نتائج ومواقف مميزة من كأس العالم قطر 2022 6 19/12/2022 - 9:16 ص

الأرجنتين أولاً، فرنسا وكرواتيا تتراجع والمغرب يفاجئ الجميع

وبينما احتلت الأرجنتين المركز الأول وحصدت اللَّقب الثالث في تاريخها، اكتفى منتخب فرنسا بالمركز الثاني متراجعاً مركزاً واحداً عن نسخة روسيا 2018، كما تراجع وصيف النسخة السابقة منتخب كرواتيا إلى المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022 وكان مفاجأة البطولة والحصان الأسود هو منتخب المغرب الذي حقَّق أول إنجاز تاريخي عربي وأفريقي بوصوله إلى المربع الذهبي واحتلاله المركز الرابع.

فيديو.. باتيستوتا بـ"الغترة" وميسي بـ"البشت" الخليجي، نتائج ومواقف مميزة من كأس العالم قطر 2022 1 19/12/2022 - 9:16 ص

ومع نهاية منافسات كأس العالم قطر 2022 حصد منتخب الأرجنتين الكأس والميداليات الذهبية، بينما توزَّعت الجوائز الأخرى على الشكل التالي.

  • أفضل لاعب في كأس العالم قطر 2022 الأرجنتيني ليونيل ميسي.
  • أفضل لاعب شاب في البطولة الأرجنتيني “إنزو فيرنانديز “.
  • أفضل حارس، الأرجنتيني “إيميليناو مارتنيز”، حصل على”القفاز الذهبي.
  • هداف البطولة الفرنسي “كيليان مبابي ” بإحرازه 8 أهداف.
فيديو.. باتيستوتا بـ"الغترة" وميسي بـ"البشت" الخليجي، نتائج ومواقف مميزة من كأس العالم قطر 2022 2 19/12/2022 - 9:16 ص
فيديو.. باتيستوتا بـ"الغترة" وميسي بـ"البشت" الخليجي، نتائج ومواقف مميزة من كأس العالم قطر 2022 3 19/12/2022 - 9:16 ص
فيديو.. باتيستوتا بـ"الغترة" وميسي بـ"البشت" الخليجي، نتائج ومواقف مميزة من كأس العالم قطر 2022 4 19/12/2022 - 9:16 ص
فيديو.. باتيستوتا بـ"الغترة" وميسي بـ"البشت" الخليجي، نتائج ومواقف مميزة من كأس العالم قطر 2022 5 19/12/2022 - 9:16 ص

ليونيل ميسي يرفع كأس العالم مرتدياً “البشت” الخليجي

وفي لقطة مميزة حظيت بتفاعلٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قام أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني بمنح النجم الأرجنتيني بشت خليجي قبل رفع كأس العالم قطر 2022، ليظهر ليو وهو يرفع كأس العالم وسط لاعبي منتخب بلاده مرتدياً الزي الخليجي، وهو ما اعتبره مغردون رسالة بالغة الأهمية لإظهار الثقافة العربية في جميع أنحاء العالم.

غابريال باتيستوتا بالغترة الخليجية

بعد المباراة النهائية وعلى الهواء مباشرة في استوديو beIN SPORTS، منح النجم الأرجنتيني الشهير غابريال باتيستوتا ربطة العنق التي كان يرتديها أثناء تحليل المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 للمعلِّق محمد سعدون الكواري، بينما منح الكواري غترته للنجم الأرجنتيني الذي ارتداها على الهواء مباشرة.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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