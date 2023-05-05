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الجولة 26.. موعد مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي ورابط حجز التذاكر

محمد مختار

يستعد نادي الاتحاد السعودي إلى خوض مباراة قوية سوف تجمعه مع نادي أبها، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي. في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

الجولة 26.. موعد مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي ورابط حجز التذاكر 2 5/5/2023 - 5:14 م

موعد مباراة الاتحاد وأبها

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من هنا رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأبها في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين

تقام المباراة يوم الإثنين الموافق 8 مايو الجاري، على استاد الملك عبد الله في مدينة جدة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب الفريقين في جدول دوري روشن

يدخل فريق الاتحاد المباراة وهو في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد أن خاض 25 مباراة وحصد 59 نقطة.

بينما يحتل فريق أبها المركز العاشر في جدول الترتيب، بعد أن لعب 25 مباراة وحصد 30 نقطة.

ويسعى نادي الاتحاد إلى الفوز على أبها وتحقيق التوازن بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها على يد فريق التعاون في الجولة الماضية، وجعلت المنافسة تشتعل على قمة دوري روشن.

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رابط حجز تذاكر المباراة

يمكن حجز التذاكر بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للحجز الخاص بنادي الاتحاد السعودي.

  • بعد الذهاب إلى الموقع قم بالنقر على شراء التذاكر.
  • بعد ذلك قم بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
  • في الخطوة التالية عليك تحديد عدد التذاكر وأماكن المقاعد.
  • وأخيرا قم بتفعيل شراء التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

كان هذا كل شيء عن موعد مباراة الاتحاد ضد أبها ورابط حجز التذاكر.

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محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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