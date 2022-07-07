رسمياً الفتح السعودي يتعاقد مع حسين المقهوي قادماً من الأهلي

أعلن نادي الفتح السعودي برئاسة سعد العفالق مساء الأربعاء عن التعاقد مع حسين المقهوي لاعب أهلي جدة رسمياً خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حسين المقهوي الى نادي الفتح رسمياً

حيث نشر حساب نادي الفتح بيان عبر موقعه الرسمي، يؤكد من خلاله إنهاء الإدارة التوقيع مع حسين المقهوي، نجم الأهلي على عقد إحترافي لمدة موسمين ليستمر حتى عام 2024 المقبل.

حسين المقهوي يفتح النار على مجلس إدارة الأهلي

فتح حسين المقهوي لاعب وسط أهلي جدة السابق النار على مجلس إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي وذلك بعد رحيله والتوقيع مع الفتح رسمياً في صفقة انتقال حر.

وقال المقهوي في بيان عبر حسابه في “سناب شات”: “مساء الخير عليكم، إلى جمهور الأهلي الحبيب والغالي على قلبي، جد شكرًا لكم فردًا فردًا على كل شيء، محبتكم ودعمكم وحضوركم الدائم والوقفة معنا في كل الظروف التي مرينا فيها”.

وأضاف: حسين المقهوي أنا مثلكم حزين جدًا على الوضع الذي وصل إليه النادي مع الأسف مع هذه الإدارة، التي ما كانت تفهم شيء في كرة القدم، ففشلت في كل شيء، ومن الأحسن لها أن تغادر هذا الكيان العظيم وتعطي المجال لإدارة تعرف في هذا المجال، وأن مجلس إدارة النادي الجداوي تسببت في انتكاسة الفريق وهبوطه من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابع: لكن هذا حال الكرة، ياما تكلمنا وقلنا لكن ما كان أحد يسمع لنا نهائياً.

وأكمل: حسبي الله ونعم الوكيل والحمد لله على كل حال، هذه حال كرة القدم، وكنت أتمنى أن أقدم كل شيء وأعطي كل شيء لإسعاد هذا الجمهور العظيم.

وأتم: شكراً جمهور الأهلي، أسأل الله التوفيق لي ولكم وعبر الزمان سنمضي معاً.