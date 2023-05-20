أحببت ما حدث.. المدرب الإسباني غوارديولا يعلق على المشادة الكلامية مع اللاعب دي بروين

علق المدرب الإسباني دي بروين على المشادة الكلامية التي حدثت في مباراة مانشستر سيتي وليفربول في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث كان مانشستر سيتي متقدم بهدفين، وصرخ جوارديولا في دي بروين وطلب منه تمرير الكرة، ليرد عليه دي بروين بصوت عال “أغلق فمك.. أغلق فمك”.

صرح المدرب الإسباني بيب جوارديولا في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: “لقد صرخنا بوجه بعضنا، وقد أحببت هذا التصرف من كيفن، ففي بعض المباريات نكون هادئين أكثر من اللازم لكنني أحببت تلك الطاقة منه”، وتابع جوارديولا: “هذه ليست المرة الأولى، لكنكم لا تشاهدون عدد المرات التي يصرخ فيها بوجهي في التدريبات وهذا ما نريده منه، لأنه بعد ذلك يصبح الأفضل”.

واختتم المدرب الإسباني في تصريحاته الصحفية قائلًا : “لقد كنا متقدمين بهدفين نظيفين وخسر غندوغان الكرة، وبعد ذلك خسر كيفن الكرة مرتين أو ثلاث على التوالي، لم نكن نريد هذا النوع من اللعب ونحن متقدمين بهدفين”.

والجدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد تمكن من الفوز على نظيره ليفربول برباعية نظيفة في إطار مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليواجه نادي إنتر ميلان في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 من شهر يونيو.