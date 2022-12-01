موعد مباراة ألمانيا وكوستاريكا والقنوات الناقلة

في مباراة تحمل فرصة أخيرة له، يواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب كوستاريكا مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022 المقامة في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متساويًا مع منتخب كوستاريكا الذي يحتل المركز الثالث في عدد النقاط، بينما يتذيل المجموعة المنتخب الألماني بنقطة واحدة.

وبرغم تعثر المنتخب الألماني في مباراتي الجولة الأولى والثانية، إلا أنه يملك حظًا في التأهل إلى دور الـ 16 هو وباقي منتخبات المجموعة الأكثر تعقيدًا في المونديال.

تقام مباراة ألمانيا وكوستاريكا اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

تعرض مباراة ألمانيا وكوستاريكا عبر قنوات: “beIN sports HD MAX 2″، و”beIN SPORTS connect”، و”Alkass EXTRA TWO HD”.

تأتي المباراة بتعليق صوتي لكلًا من: يوسف سيف، عبر قناة “beIN sports HD MAX 2″، ومنتصر الأزهري، عبر قناة “Alkass EXTRA TWO HD”.