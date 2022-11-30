تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك كأس العالم قطر ٢٠٢٢

يترقب عشاق الأخضر المباراة الحاسمة بين المنتخب السعودي ومنتخب المكسيك والتي ستكتب في تاريخ كرة القدم العربية لصعود منتخب عربي دور المجموعات بكأس العالم للمرة الأولى حيث يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بالمجموعة حيث ولابد من الفوز على المنتخب المكسيكي بأي نتيجة وإذا تعادل المنتخبان ستكون نتيجة الصعود مرتبطة بمباراة الأرجنتين وبولندا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك بكأس العالم قطر 2022

يتم إذاعة اللقاء اليوم الأربعاء عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الدوحة على قناة beIN MAX 1 و bein sports المفتوحة على قمر عربسات ( سهيل سات ) تردد 11566 H 27500 وقمر نايلسات تردد 11054 H 27500 تعليق حسن العيدروس وعلى قناة الكأس EXTRA 1 والكاس المفتوحة بتعليق خليل البلوشي

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية في مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022

يستعد المنتخب السعودى وفى كامل تركيزه و بكل الدعم من جماهير الوطن العربي فيما حفز رينارد المدير الفني للمنتخب اللاعبين بأنهم على حافة كتابة التاريخ و سيتم بذل كامل العطاء لتحقيق الفوز ويدخل المنتخب السعودي الاستعداد بتشكيلة من حراسة المرمى اللاعب محمد العويس وفى خط الدفاع اللاعب سعود عبد الحميد و اللاعب عبد الإله العمري واللاعب علي البليهي واللاعب ناصر الدوسري وفي خط الوسط اللاعب عبد الله عطيف واللاعب فراس البريكان واللاعب سامي النجعي واللاعب محمد كنو واللاعب سالم الدوسري وفي خط الهجوم اللاعب صالح الشهري.

وتساند جميع الجماهير العربية المنتخب السعودي والمنتخب التونسي في مباراته أمام منتخب فرنسا اليوم والذي سيشهد اللقاءين قمة من الحماس والتشجيع والإثارة وتحقيق سجل للتاريخ المشرف للمشاركات المنتخبات العربية بكأس العالم بالتوفيق لكلا المنتخبين في مباراتهم

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 30-11-2022 والقنوات الناقلة

أما عن مباريات اليوم في الجولة الثالثة دور المجموعات كأس العالم جاءت كالتالي :-