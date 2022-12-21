بعد تتويج منتخب الأرجنتين بلقب النسخة الثانية والعشرون من بطولة كأس العالم التي أقيمت في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022 بقطر، انضم ليونيل ميسي، نجم راقصي التانجو ونادي باريس سان جيرمان، لقائمة العظماء في تاريخ كرة القدم بعد أن أصبح تاسع لاعب ينجح في تحقيق لقب المونديال، والتتويج بدورى أبطال أوروبا، والكرة الذهبية.

حيث حقق ميسي، 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى التتويج 7 مرات بالكرة الذهبية، إلى جانب تحقيق لقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين.

وبرغم تحطيم ميسي، للأرقام القياسية إلا أنه ليس بقائمة اللاعبين الذين استطاعوا الجمع بين لقبي كأس العالم ودوري أبطال أوروبا في نفس العام.

وفيما يلي نستعرض أسماء خمسة لاعبين حققوا كأس العالم ودوري الأبطال في نفس العام: