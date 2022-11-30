موعد مباراة أستراليا والدنمارك والقنوات الناقلة

يواجه منتخب أستراليا، مساء اليوم الأربعاء، المنتخب الدنماركي لحسم مصير المنتخبين المتأهلين عن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبي فرنسا وتونس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022 المقامة في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتقام مباراة أستراليا والدنمارك اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر الجاري، على ملعب “الجنوب” في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على أستراليا والدنمارك، بينما يتذيل المنتخب التونسي المجموعة بنقطة واحدة بعد تعادله مع الدنمارك في المباراة الأولى، في حين يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وخلفه يأتي منتخب الدنمارك في المركز الثالث بنقطة واحدة متساويًا مع نسور قرطاج.

وتعرض مباراة أستراليا والدنمارك عبر قنوات “beIN Sports HD 2 Max”، و”Alkass EXTRA TWO HD”.

وتأتي مباراة أستراليا والدنمارك بتعليق صوتي لكلًا من: عامر الخوذيري، عبر قناة “beIN Sports HD 2 Max”، ومشاري القرني، عبر قناة “Alkass EXTRA TWO HD”.