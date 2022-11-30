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موعد مباراة أستراليا والدنمارك والقنوات الناقلة

أسامة مقلد

يواجه منتخب أستراليا، مساء اليوم الأربعاء، المنتخب الدنماركي لحسم مصير المنتخبين المتأهلين عن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبي فرنسا وتونس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022 المقامة في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

موعد مباراة أستراليا والدنمارك والقنوات الناقلة

وتقام مباراة أستراليا والدنمارك اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر الجاري، على ملعب “الجنوب” في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

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ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على أستراليا والدنمارك، بينما يتذيل المنتخب التونسي المجموعة بنقطة واحدة بعد تعادله مع الدنمارك في المباراة الأولى، في حين يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وخلفه يأتي منتخب الدنمارك في المركز الثالث بنقطة واحدة متساويًا مع نسور قرطاج.

وتعرض مباراة أستراليا والدنمارك عبر قنوات “beIN Sports HD 2 Max”، و”Alkass EXTRA TWO HD”.

وتأتي مباراة أستراليا والدنمارك بتعليق صوتي لكلًا من: عامر الخوذيري، عبر قناة “beIN Sports HD 2 Max”، ومشاري القرني، عبر قناة “Alkass EXTRA TWO HD”.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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