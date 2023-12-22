كم سيحصل النادي الأهلي بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023؟

في إنجاز باهر يضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات، استطاع النادي الأهلي المصري أن يتوج مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالفوز بالميدالية البرونزية، وذلك بعد تحقيقه الفوز المثير على فريق أوراوا الياباني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، جاء هذا النصر الكبير في المباراة التي أقيمت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وأوراوا الياباني

في ملحمة كروية مفعمة بالإثارة والحماس، قدم النادي الأهلي عرضًا رائعًا محفوفًا بالمفاجآت والتحولات الدراماتيكية افتتح الفريق المصري النتيجة بتسجيل هدفين متتاليين في غضون خمس دقائق فحسب، بدأها ياسر إبراهيم في الدقيقة 19، مضاهيًا بذلك إنجازات مدافعين عالميين مثل سيرجيو راموس كثاني أعلى المدافعين تسجيلًا في البطولة بـ 3 أهداف، وتلاه بيرسي تاو في الدقيقة 25.

ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي ⚽🔥 الأهلي المصري 1 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/kucvETlgJk — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

بيرسي تاو يضيف ثاني الأهداف للأهلي ⚽🇸 🔥 الأهلي المصري 2 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NCMLI4UBEG — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

لكن الفريق الياباني لم يستسلم، حيث رد بتسجيل هدفين، أحدهما عبر خوسيه كانتي في الدقيقة 43، والآخر عن طريق ألكسندر شولز في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.

كانتي يقلص الفارق لـ أوراوا ⚽🔥 الأهلي المصري 2 × 1 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QqiSxeVefZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

من علامة الجزاء.. شولز يعود بـ أوراوا للتعادل ⚽🔥 الأهلي المصري 2 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/WnsUuwb9RV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

لم تتوقف الإثارة هنا، فقد أعاد علي معلول الأهلي للصدارة بتسجيله الهدف الثالث، وذلك إثر خطأ من مدافع أوراوا الياباني، ورغم إلغاء هدف رابع للأهلي سجله أحمد نبيل كوكا بداعي التسلل، فإن الفريق المصري لم يفقد زمام المبادرة، وقد أهدر معلول فرصة تعزيز النتيجة من ضربة جزاء، لكنه عوض ذلك بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 98 من ضربة حرة.

معلول خلصها.. الأهلي يسجل الرابع في شباك أوراوا ⚽🔥 الأهلي المصري 4 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zQpzH6ckrK — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

بهذا الفوز المثير، نجح النادي الأهلي في انتزاع الميدالية البرونزية، مضيفًا إنجازًا آخر إلى سجله الحافل بالألقاب والنجاحات، وتوج إمام عاشور بجائزة رجل المباراة.

جوائز كأس العالم للأندية 2023

استطاع النادي الأهلي أن يضمن مبلغ 2.5 مليون دولار في خزانته المالية بتواجده في المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية 2023، وهذه هي قائمة جوائز البطولة:

المركز الجائزة البطل 5 مليون دولار الوصيف 4 مليون دولار المركز الثالث 2.5 مليون دولار المركز الرابع 2 مليون دولار المركز الخامس 1.5 مليون دولار المركز السادس 1 مليون دولار المركز السابع 0.5 مليون دولار

كأس العالم للأندية 2025

في تطور لافت لعالم كرة القدم، يبرز النادي الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا لأعوام 2020 و2021 و2023، كأحد المتأهلين المؤكدين لكأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، التي من المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، مشاركة الأهلي في هذه البطولة تضمن له جائزة مالية قدرها 50 مليون يورو كحد أدنى، وهذا المبلغ قد يزيد بتقدم الفريق في مراحل البطولة، التي تصل جوائزها الإجمالية إلى 2.5 مليار يورو.

وفق النظام الجديد المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، ستقام البطولة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، مع مشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، هذا التنوع يشمل 12 فريقًا من أوروبا، 4 من كل من آسيا وأفريقيا، 6 من أمريكا الجنوبية، و4 من أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي، بالإضافة إلى فريق واحد من أوقيانوسيا وفريق يمثل البلد المستضيف، هذا التجديد في النظام يعد بمنافسة عالمية رفيعة المستوى وفرصة متميزة للأندية لإثبات جدارتها على المسرح العالمي.