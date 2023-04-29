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رسمياً: مصر تتقدم بطلب لإستضافة كأس أمم إفريقيا 2027 وتنافس 5 دول أخرى

ياسمين عبد العليم

تقدمت مصر بطلب رسمي إلى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027، هذا وقد أعلن الإتحاد الأفريقي أن هناك 5 دول أخرى تقدمت بطلب استضافة البطولة على أرضها وهم (والجزائر بوتسوانا، وعرض مشترك بين تنزانيا وكينيا وأوغندا) ، فهل تحصل مصر على استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بعد أن سبق لها استضافتها 5 مرات عام (1959، 1974، 1986، 2006، 2019). 

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 

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حدد الإتحاد الأفريقي الموعد النهائي الذي سيتم فيه إرسال تفاصيل الملفات النهائيه من الناحية التنظيمية والمالية وكذلك الملاعب المستضيفة للبطولة والعديد من التفاصيل الأخرى، وسيكون هذا الموعد يوم 23 مايو المقبل. 

وأكد أنه سيكون هناك زيارات تفتيشية خلال الفترة من 1 يونيو حتى 15 يوليو، وبعدها سيقوم الإتحاد الأفريقي باختيار البلد المستضيفة للبطولة. 

هذا وقد أعلن الإتحاد الأفريقي أنه سيتم الإعلان عن البلد التي تم اختيارها لاستضافة وتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 في شهر سبتمبر القادم 2023.

مصر واستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027 

أوضح “إيهاب الكومي” عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، أن مصر قد تقدمت بطلب رسمى إلى الكاف لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، وأكد خلال حواره التليفزيوني في برنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة “CBC”، أن مصر ستتقدم بجميع الملفات الخاصة استضافة البطولة يوم 20 مايو، وبعدها تستقبل مصر في شهر يونيو لجنة الفحص والتفتيش التي ينظمها الإتحاد الأفريقى.

2027 Africa Cup of Nations
2027 Africa Cup of Nations

 وأكد الكومي أن مصر تمتلك إمكانيات وقدرة كبيرة تؤهلها الى استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، ويمكنها تنظيم أكبر البطولات العالمية أيضاً، حيث أنها تمتلك بنية تحتية قوية مُقامه على أعلى مستوى، فهناك العديد من الإنشاءات القائمة وكذلك الجديدة وأهمها القرية الأولمبية.

 كما أوضح أن مصر قد نجحت بشكل كبير في تنظيم واستضافة بطولة إفريقيا 2019، وذلك بشهادة الجميع. 

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ياسمين عبد العليم

حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة تخصص علاقات عامة وإعلان.
أبلغ من العمر 29 عاما، واعمل في مجال كتابة المحتوى منذ عام 2019، كتبت في مختلف الموضوعات الهامة في حياتنا اليوميه، وخاصة في مجال الصحة والأخبار العامة وكتابة محتوى تسويق للمنتجات على الكثير من مواقع التسويق المعروفة، أسعى لتقديم محتوى هادف ومفيد من مصادر رسمية موثوقة.

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