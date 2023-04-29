رسمياً: مصر تتقدم بطلب لإستضافة كأس أمم إفريقيا 2027 وتنافس 5 دول أخرى

تقدمت مصر بطلب رسمي إلى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027، هذا وقد أعلن الإتحاد الأفريقي أن هناك 5 دول أخرى تقدمت بطلب استضافة البطولة على أرضها وهم (والجزائر بوتسوانا، وعرض مشترك بين تنزانيا وكينيا وأوغندا) ، فهل تحصل مصر على استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بعد أن سبق لها استضافتها 5 مرات عام (1959، 1974، 1986، 2006، 2019).

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027

حدد الإتحاد الأفريقي الموعد النهائي الذي سيتم فيه إرسال تفاصيل الملفات النهائيه من الناحية التنظيمية والمالية وكذلك الملاعب المستضيفة للبطولة والعديد من التفاصيل الأخرى، وسيكون هذا الموعد يوم 23 مايو المقبل.

وأكد أنه سيكون هناك زيارات تفتيشية خلال الفترة من 1 يونيو حتى 15 يوليو، وبعدها سيقوم الإتحاد الأفريقي باختيار البلد المستضيفة للبطولة.

هذا وقد أعلن الإتحاد الأفريقي أنه سيتم الإعلان عن البلد التي تم اختيارها لاستضافة وتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 في شهر سبتمبر القادم 2023.

مصر جاهزة👌👌.. مصر تتقدم لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2027 🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/6KKPwDUybf — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) April 27, 2023

مصر واستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027

أوضح “إيهاب الكومي” عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، أن مصر قد تقدمت بطلب رسمى إلى الكاف لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، وأكد خلال حواره التليفزيوني في برنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة “CBC”، أن مصر ستتقدم بجميع الملفات الخاصة استضافة البطولة يوم 20 مايو، وبعدها تستقبل مصر في شهر يونيو لجنة الفحص والتفتيش التي ينظمها الإتحاد الأفريقى.

وأكد الكومي أن مصر تمتلك إمكانيات وقدرة كبيرة تؤهلها الى استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، ويمكنها تنظيم أكبر البطولات العالمية أيضاً، حيث أنها تمتلك بنية تحتية قوية مُقامه على أعلى مستوى، فهناك العديد من الإنشاءات القائمة وكذلك الجديدة وأهمها القرية الأولمبية.

كما أوضح أن مصر قد نجحت بشكل كبير في تنظيم واستضافة بطولة إفريقيا 2019، وذلك بشهادة الجميع.