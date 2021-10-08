يتزايد البحث عن نتيجة مباراة مصر وليبيا وملخص اللقاء في التصفيات المؤهلة لبطولة كاس العالم قطر 2022 التي بدأت اليوم الجمعة في التاسعة بتوقيت القاهرة واستعد كلا الفريقين بجميع القوة الضاربة لهم، فتتمثل القوة الكبيرة في المنتخب المصري مع وجود النجم الكبير محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي وافضل لاعب في القارة لمدة عامين متتاليين بالإضافة إلى لاعب خط الوسط محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي ومصطفي محمد لاعب جالاتا سريا التركي، فيما تتمثل قوة المنتخب الليبي في خط هجومه الذي تمكن في الفوز مرتين متتاليين علي كل من أنجولا الجابون.

نتيجة مباراة مصر وليبيا وملخص اللقاء في التصفيات المؤهلة لبطولة كاس العالم قطر 2022

يبدأ منتخب مصر اللقاء بتشكيل قوي مكون من التالي:

في حراسة المرمي محمد الشناوي.

خط الدفاع مكون من محمود حمدي الونش لاعب الزمالك، احمد فتوح، أكرم توفيق، احمد فتوح لاعب الزمالك.

خط الوسط: محمد النني لاعب ارسنال، عمرو السولية لاعب الأهلي، عمر مرموش نجم الدوي الألماني، عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد.

نتيجة الشوط بين مصر وليبيا

نقدم لكم لحظة بلحظة نتيجة الشوط الأول للمباراة فتابعونا عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية، بدأت المباراة في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، حيث يمكنكم متابعة البحث الحي للقاء عبر الدخول على تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة الحصرية للقاء.

الدقيقة 15 استحواذ كبير من المنتخب الوطني المصري ودفاع مستميت من المنتخب الليبي.

الدقيقة 17 انفراد صريح عن طريق مصطفي محمد ولكن لم يتمكن من إحراز اول الأهداف.

ترتيب المجوعة التي يشارك فيها مصر وليبيا

يتصدر المنتخب الليبي المجموعة حتي الآن برصيد 6 نقاط، ومصر من خلفة برصيد 4 نقاط، والجابون بنقطة واحدة وأنجولا بدون نقاط.

سنوافيكم لحظة بلحظة عن نتيجة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم الجولة الثالثة.