نتيجة مباراة ليفربول ضد نابولي اليوم الثلاثاء 17-9-2019 دوري أبطال أوروبا الجولة الأولي

نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد نابولي في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا الجولة الأولي، اللقاء الذي من المُقرر إنطلاقة في تمام التاسعة مساءً وفق توقيت مصر، جدير بالذكر أن ليفربول في مباراته الأخيرة حقق فوز كبير على نظيره نيوكاسل يونايتد وانتهي القاء 3-1، ويحتل الآن على المستوي المحلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بعد 5 مباريات فوز، بينما نابولي في المباراة الأخيرة التي خاضها فاز على نظيره سامبدوريا بهدفين دون مقابل.







ليفربول ضد نابولي

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي، حيث أعلن المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية لمواجهة نابولي، حيث يقود الهجوم كل من ماني وصلاح وفيرمينو، بينما في خط الوسط كل من ملينر، هيندرسون، فابينيو، وخط الدفاع كل من أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون، وفي حراسة المرمي أدريان..







نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول ونابلوي

انتهت نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد نابولي في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي.

نتيجة الشوط الثاني من مباراة ليفربول ونابولي

نتابع معكم نتيجة لقاء ليفربول ضد نابولي، تقدم نابولي بهدف دون مقابل جاء عن طريق ضربة جزاء، والنتيجة الآن 1-0 لصالج نابولي، ثم أضاف نابولي الهدف الثاني في الوقت بدل من الضائع عن طريق لورينتي، لتنتهي المباراة 2-0 لصالح نابولي، ويحصد نابولي أول 3 نقاط، وخسارة صعبة للبطل في المباراة الإفتتاحية.