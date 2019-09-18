نتيجة مباراة كاشيما الياباني وجوانزو الصيني الإياب اليوم.. من فاز وتأهل لقبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019

ننشر نتيجة مباراة كاشيما وجوانزو الإياب اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، أقوى البطولات على مستوى الاندية في القارة الآسيوية، نتيجة جوانزو وكاشيما انتلرز الذهاب والتي أقيمت بالصين شهدت التعادل بين الفريقين بدون أهداف، مباراة الإياب اليوم تقام على ملعب كاشيما سوكر باليابان، هذا ونتابع معكم أهم أحداث المباراة، حتى معرفة النتيجة النهائية، ومن فاز وتأهل لقبل نهائي آسيا، يذكر أن اوراوا ريد دياموند الياباني ينتظر الفائز من مباراة اليوم في دور نصف النهائي.







نتيجة مباراة كاشيما وجوانزو الان في إياب ربع نهائي آسيا

في الدقيقة 40 يتقدم الضيوف “فريق جوانزو الصيني” بالهدف الأول عن طريق البرازيلي اندرسون تاليسكا.

نهاية الشوط الأول.

بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني يتعادل كاشيما انتلرز عن طريق البرازيلي سيرجيو انطونيو سولير.

نهاية المباراة.

كاشيما انتلرز 1 – 1 جوانزو.







بتلك النتيجة، يتأهل نادي جوانزو الصيني لقبل نهائي آسيا 2019، بقاعدة الهدف خارج الملعب، ليلتقي جوانزو مع اوراوا ريد دياموند الياباني، تقام مباراة الذهاب يوم 2 أكتوبر القادم 2019، على أن تقام مباراة العودة يوم 23 من نفس الشهر.