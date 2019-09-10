نتيجة مباراة السودان ونيجيريا الأولمبي.. منتخب صقور الجديان يتلقى خسارة قاسية

تلقى منتخب السودان الأولمبي خسارة قاسية أمام منتخب نيجيريا اليوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر 2019، في مباراة الإياب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، خسر منتخب السودان اليوم بنتيجة 5-0 وهي نتيجة كبيرة جدا لم يكن يتوقعها أحد من كل المتابعين وجماهير كرة القدم السودانية، يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب قد شهدت فوز منتخب السودان بهدف دون رد.







نتيجة مباراة السودان ونيجيريا الأولمبي الان

الشوط الاول من المباراة انتهى بتقدم منتخب نيجيريا على منتخب السودان الأولمبي بثلاثة أهداف دون رد، ومع بداية الشوط الثاني يحرز منتخب نيجيريا هدفين متتاليين، ليصعب المهمة جدا أمام الأولمبي السوداني، ولم يقدم نجوم الأولمبي السوداني تحت 23 سنة الأداء والعرض المتوقع منهم، أو حتى جزء من العرض الذي قدموه بالخرطوم في مباراة الذهاب، واستغل المنتخب النيجيري عاملي الملعب والجمهور.







بعد نتيجة مباراة السودان ونيجيريا الأولمبي وخسارة صقور الجديان الكبيرة اليوم، يودع المنتخب السوداني الأولمبي مشوار تصفيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.