ملخص أهداف ونتيجة مباراة الاتحاد والشباب كأس الملك السعودي (العميد إلى ربع النهائي بجدارة)

يسدل الستار مساء اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، على مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الشريفين في النسخة الجديدة موسم 2023/2022، ولحساب لقاءات اليوم الختامي، يحتضن الليلة، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)King Abdullah Al Jawhara International Stadium في مدينة جدة عروس البحر الأحمر، مباراة الاتحاد والشباب، حيث لقاء الكلاسيكو السعودي المرتقب، والمؤجل من الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي للمحترفين الأسبوع الماضي، يسعى من خلالها العميد إلى استغلال الأفضلية التاريخية على صعيد مسابقة كأس الملك، بينما يطمح الليث الأبيض إلى مواصلة عروضه القوية على الصعيد المحلي هذا الموسم.

قبل كل شيء، سنتناول بالتفصيل في التغطية التالية جميع الأخبار والكواليس والمستجدات حيال موعد مباراة الاتحاد والشباب والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات الناديين الكبيرين وإنجازاتهما في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، علاوة على تاريخ مواجهات الاتحاد والشباب.

مباراة الاتحاد والشباب

مع المباراة رقم 1 في بطولة Custodian of the Two Holy Mosques Cup 2022/2023، حيث مواجهة الشباب والاتحاد في الكلاسيكو السعودي المنتظر.

إذ يدخل الناديان مواجهة الليلة، في آتون منافسة شرسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

وذلك بعد تأجيل مباراة مثيرة بين العملاقين من دوري روشن للمحترفين، في الجولة التاسعة من يوم الخميس الماضي، تقرر إقامتها يوم الاثنين 9 يناير من العام الجديد 2023.

يذكر أن آخر لقاء جمع الفريقين، في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2022/2021، وانتهى حينها بثنائية نظيفة للنمور، سبق لشيخ الأندية أن فاز بالنتيجة ذاتها في مواجهة الدور الأول من الموسم الماضي ذاته.

على كل الأحوال، سنستعرض بدايةً قائمة الأندية التي سبق لها التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين قبل النسخة 48 من البطولة:

يشار إلى أن لقاءات دور الستة عشر من منافسات كأس الملك السعودي، قد انطلقت مساء أول أمس الثلاثاء، حيث فاز الوحدة على ضمك “المنقوص”، كما سحق الفيحاء ضيفه الخليج بنتيجة (3-1).

أما في اليوم الثاني أمس الأربعاء، فحقق أبها فوزًا مثيرًا على التعاون بعد مواجهة امتدت إلى الأشواط الإضافية بنتيجة (4-3)، قبل أن يكتسح الزعيم الهلالي وصيف النسخة الماضية من المسابقة ضيفه الاتفاق “بـ10 لاعبين”، بينما حقق العالمي انتصارًا “باهتًا” على منافسه العدالة “الضعيف”!.

واليوم الخميس، تقام 3 مباريات في اليوم الختامي للمرحلة الأولى من الكأس السعودية، فيواجه الباطن منافسه الرائد، كما يلعب الطائي مع مضيفه الفتح، قبل أن يصطدم الشباب بمضيفه الاتحاد الليلة.

* كانت إدارة العميد قد أعلنت قبل ساعات عن طرح تذاكر مباراة الاتحاد والشبابوالتي يتسنى للجماهير الحصول عليها بإتباع الإرشادات الواردة في التغريدة التالية:

نادي الاتحاد

مع نادي الاتحاد السعودي مستضيف لقاء الليلة، نستهل تغطيتنا لمواجهة الكلاسيكو السعودي المرتقب.

حيثما يخوض العميد مشاركته الـ38 في أغلى الكؤوس السعودية، وفي جعبته 9 ألقاب فيها، آخرها كان في 2018 من أمام الفيصلي، بعد الفوز في النهائي بنتيجة (3-1).

أما على الصعيد المحلي، فالنمور يأتون في المرتبة الخامسة بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة وصافي (9) أهداف.

إذ حقق Al Ittihad 5 انتصارات و3 تعادلات، وهو الفريق الوحيد بجانب الشباب، اللذين لم يتلقيا أي هزيمة في الموسم الحالي.

نادي الشباب

من ناحية أخرى، يدخل نادي الشباب السعودي مواجهة الليلة، في محاولة لمواصلة عروضه القوية على الصعيد المحلي هذا الموسم.

⚽️ "الليوث" يختتمون تحضيراتهم

✔️ تمارين فنية ترفيهية

فالليوث قبل الجولة التاسعة، التي تلت مشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم، كان في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

غير أن فارس نجد “النصر” نجح في اقتناص صدارة الترتيب، ليكون شيخ الأندية في المركز الثاني برصيد 22 نقطة وفارق (18) هدفًا، بفارق الأهداف المسجلة عن العالمي.

أما عن مشاركات Al Shabab في بطولة كأس الملك، فقد لعب الفريق – الذي ضم سابقًا النجم سعيد العويران صاحب الهدف الأجمل في نهائيات كأس العالم، بعد هدفه في مرمى بلجيكا في مونديال أمريكا 1994 – 31 مرة في المسابقة، كان رصيد من الإنجازات 3 ألقاب، آخر كان في 2014 على حساب أهلي جدة، بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة (3-0).

تاريخ مواجهات الاتحاد والشباب

على صعيد المواجهات التاريخية المباشرة التي ضمت Al Ittihad vs Al Shabab، فقد التقى الناديين في إجمالي 9 لقاءات من بطولة كأس الملك.

أولى مواجهات الشباب ضد الاتحاد في الكأس السعودية، كانت في نصف نهائي نسخة 1980، وحسمها الليث الأبيض بثلاثية نظيفة.

بينما كان آخر لقاء جمع الناديين، في ربع نهائي نسخة 2018، وانتهت بانتصار الإتي (3-1).

إجمالًا فاز الاتحاد في 6 مباريات، بينما حقق الشباب الانتصار في المواجهات الثلاث الأخرى.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الاتحاد أمام الشباب، أحرز النمور 14 هدفًا، بينما سجل شيخ الأندية 15 هدفًا.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، كانت فوز اتحاد جدة بنتيجة (4-2)، وذلك في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2013 والتي توج بها العميد، وخلالها سجل المهاجم الدولي فهد المولد “لاعب الشباب الحالي” هدفًا للإتي، بينما أحرز هدفي الليوث المهاجم ناصر الشمراني لاعب نادي الحد البحريني الحالي.

وقد مثلت النتيجة السابقة، أكبر انتصارات الاتحاد ضد الشباب، في تاريخ لقاءات الفريقين في كأس الملك السعودي.

بينما جاء الفوز الأكبر لـ الشباب ضد الاتحاد بنتيجة (4-0)، وذلك في نهائي الكأس السعودية 2009، والتي ظفر شيخ الأندية بلقبها.

تشكيل مباراة الشباب والاتحاد

أعلن الجهاز الفني لنادي الشباب السعودي بقيادة المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو Vicente Moreno عن تشكيل الليوث في مواجهة الاتحاد.

وذلك في ختام مباريات دور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين 2023/2022.

التشكيلة الأساسية والاحتياطية للضيوف ضمت العناصر التالية:

من ناحية أخرى، كشفت القيادة الفنية لنادي الاتحاد السعودي وعلى رأسها المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو Nuno Espirito Santo عن تشكيلة العميد ضد الشباب.

التشكيلة الرئيسية ودكة بدلاء النمور شملت الأسماء الآتية:

موعد مباراة الاتحاد والشباب والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الأولى في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة (10:00 م) بتوقيت الإمارات والكويت وسلطنة عمان، التاسعة (9:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، الثامنة (8:00 م) بتوقيت مصر ولبنان وفلسطين وقبرص ورومانيا والسودان وليبيا، السابعة (7:00 م) بتوقيت فرنسا وتونس والمغرب وإسبانيا وألمانيا والجزائر وإيطاليا وهولندا، السادسة (6:00 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة الاتحاد والشباب، فقد كلف الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) طاقم تحكيم بلغاري بقيادة الحكم الدولي جيورجي كاباكوف Georgi Kabakov.

وإليكم طاقم تحكيم مباريات اليوم الختامي في كأس الملك السعودي 2023:

وبشأن القنوات الناقلة للحدث، فستكون المباراة منقولة من خلال شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية على قناتي SSC1 و SSC5.

من ناحية أخرى، وعن معلق مباراة الاتحاد والشباب فسيكون المعلق الرياضي السعودي المتألق فهد العتيبي، وفق ما أعلنته شركة الرياضة السعودية قبل ساعات.

ملخص نتيجة وأهداف مباراة الاتحاد والشباب

دقائق قليلة، تفصلنا عن انطلاقة مباراة Al Ittihad vs Al Shabab.

وذلك في الكلاسيكو السعودي المنتظر ضمن دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين 2023.

استمتع معنا بتغطية حصرية “لايف” لحظة بلحظة لأحداث اللقاء.

ملخص نتيجة و أهداف مباراة الاتحاد ضد الشباب

فضلًا لا أمرًا، قم بعمل تحديث أو ريفرش Refresh للصفحة باستمرار، من أجل متابعة كل جديد إن شاء الله.

انطلاقة الكلاسيكو، والكرة في البداية مع العميد،،

الدقيقة 1: فرصة هجومية أولى، يتحصل منها العبود على ركلة زاوية في الجانب الأيسر من دفاع الليوث.

ركلة ركنية مع كورنادو، ثم رأسية من حجازي الذي يحتفل بتجديد تعاقده مع العميد حتى عام 2026، والكرة أعلى مرمى كيم سيونج جيو الحارس الكوري الجنوبي، وإلى ركلة مرمى.

2 دقيقة: خطأ لصالح الشباب على طارق حامد في وسط الملعب.

الدقيقة 3: تسديدة بعد مرور من فهد المولد نجم الاتحاد السابق والغائب عن قائمة المنتخب السعودي في كأس العالم، والكرة تصل سهلة إلى يد الحارس مارسيلو غروهي.

4 دقائق: خطأ لصالح عبدالرزاق حمدالله، أو تسلل على المهاجم المغربي قبل ذلك في الجانب الأيسر من دفاع الليوث.

إذن 5 دقائق مرت، ونتيجة مباراة الاتحاد ضد الشباب هي التعادل السلبي (0-0).

الدقيقة 6: رمية جانبية للاتحاد في وسط الملعب الآن، ومازال النمور في حالة ضغط على الضيوف.

7 دقائق: خطأ لصالح رومارينيو من بعد منتصف ملعب الليوث.

تمريرة مقطوعة من جانب الشباب في محاولة هجومية نفذها فهد المولد في وسط الملعب.

تمريرة أخرى إلى سانتوس لاعب الاتحاد، ولكن تطول وتخرج إلى ركلة مرمى من الجانب الأيمن لدفاع شيخ الأندية.

الدقيقة 8: تسديدة رأسية خطيرة من فهد المولد، بعد عرضية من إيفر بانينجا بعد منتصف ملعب الإتي.

9 دقائق: ضغط ومحاولات من الجانبين، وعرضية من فهد المولد لاعب الشباب، يبعدها دفاع العميد إلى ركلة زاوية في الجانب الأيمن من دفاع أصحاب الأرض.

10 دقائق أولى مرت من زمن الشوط الأول، لا نستطيع الجزم بأفضلية أحد الفريقين على الآخر، وفي الأخير النتيجة الآن في الكلاسيكو السعودي في الكأس هي التعادل السلبي (0-0).

الدقيقة 11: انطلاقة سريعة من فواز الصقور، وسقوط على حدود منطقة جزاء الضيوف، تقطع بفرصة هجومية اتحادية الآن.

رمية جانبية اتحادية بعد محاولة عرضية في الجانب الأيمن من دفاع الضيوف.

12 دقيقة: تمريرة بينية اتحادية، لا يلحق بها عبدالرحمن العبود، والكرة إلى ركلة مرمى للضيوف.

الآن الكرة مع لاعبي الشباب، ومحاولة هجومية جديدة، مع تمريرات في وسط ملعب أصحاب الديار.

تمريرة إلى جوانكا ودوران قبل تسديدة لا تتحقق بعد إطالة الكرة من أمامه على حدود منطقة الجزاء، ويتدخل دفاع الإتي ويبعدها.

الدقيقة 13: ما يزال شيخ الأندية يضغط ويستحوذ، وهو الأفضل الآن، في محاولة لفتح ثغرة في دفاعات العميد المغلقة.

14 دقيقة: خطأ جديد لصالح رومارينيو في وسط ملعب العميد.

رمية جانبية اتحادية الآن في الجهة اليمنى من دفاع الليوث.

ربع ساعة أولى مضت، ونتيجة مباراة الشباب والاتحاد مازالت التعادل السلبي (0-0).

الاستحواذ حاليًا 53% للاتحاد مقابل 47% للشباب.

الدقيقة 16: ركلة زاوية لمصلحة الشباب من الجانب الأيمن لدفاع الإتي تلعب خادعة من إيفر بانينجا على المرمى مباشرة، تعلو مرمى مارسيلو غروهي وإلى ركلة مرمى لأصحاب الأرض.

18 دقيقة: جووووووووووووووول أول للاتحاد من مهند الشنقيطي، ولكن حكم اللقاء يلغيه بداعي التسلل.

بانتظار التأكيد من تقنية الـVAR.

الهدف الملغي للاتحاد جاء بعد تمريرة بينية وصلت إلى الشنقيطي، ينفرد بالمرمى، ثم يسددها في الزاوية اليسرى الضيقة للحارس الكوري الجنوبي للشباب كيم سيونج جيو.

الاستحواذ الآن 52% للاتحاد مقابل 48% للشباب.

الدقيقة 19: محاولة اتحادية جديدة، وعرضية من الجانب الأيمن لدفاع الشباب، يعيدها عبدالرحمن العبود برأسية غريبة إلى دفاع الضيوف!.

عمومًا ثلث ساعة مرت، والمباراة لم تبح بأي من أسرارها بعد مع استمرار التعادل السلبي (0-0).

21 دقيقة: كرة مقطوعة من الشباب في منتصف الملعب، وانطلاقة خطيرة ثم عرضية بعد تمريرة بينية، يبعدها دفاع الشباب من أمام المرمى مباشرة.

خطأ على فهد المولد بعد تدخل قوي مع عبدالرحمن العبود في وسط ملعب الليوث.

23 دقيقة: استمرار توقف المباراة مع إصابة اللاعب الدولي للاتحاد عبدالرحمن العبود، فهل نشهد تبديل مبكر من نونو سانتو.

الدقيقة 24: عمليات الإحماء الآن من عبدالعزيز البيشي لاعب الاتحاد لاحتمالية الدخول بدلًا من عبدالرحمن العبود.

25 دقيقة: إصابة جديدة مع مهند الشنقيطي بعد تدخل باليد من جانب زميله السابق فهد المولد، وبطاقة صفراء لنجم الشباب.

مرور أكثر من منتصف الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الشباب، والنتيجة الحالية التعادل السلبي (0-0).

الدقيقة 26: تمريرة عرضية من جانب فهد المولد، لكن تصل في الأخير سهلة إلى مارسيلو غروهي.

27 دقيقة: مرواغة ولعب بالنار من جانب الحارس الكوري الجنوبي للشباب، من أمام عبدالرزاق حمدالله.

أوووووه حسان تبمكتي ينقذ الليوث من تمريرة خطيرة كادت تصل إلى رومارينيو، وإلى رمية تماس.

الدقيقة 28: تمريرة طولية من إيفر بانيجا، لكن خارج الملعب.

أوبااااااااا غروهي ينقذ المرمى الاتحادي من هدف شبابي محقق، بعد سلسلة تمريرات داخل منطقة جزاء الإتي، ثم تسديدة من جوانكا، ينقذها في الأخير حارس العميد.

29 دقيقة: تسديدة شبابية جديدة بعد الركلة الركنية، لكن تصل سهلة إلى يد حارس النمور.

نصف ساعة أولى مرت من أحداث اللقاء، ولا يزال التعادل السلبي يحكم النهائي المبكر في كأس الملك السعودي بين الشباب والاتحاد (0-0).

أووووووووه هدف اتحادي محقق يضيع، تمنعها العارضة الأفقية لمرمى الشباب، بعد تمريرة ساقطة من العبود في الجانب الأيمن من دفاع الليوث، ثم تسديدة من رومارينيو أعلى الحارس الكوري الجنوبي، ولكن العارضة تتعاطف مع الضيوف.

الدقيقة 32: عرضية شبابية من كارلوس جونيور المختفي اليوم، من على حدود منطقة جزاء العميد، والكرة تمر إلى خارج الملعب.

33 دقيقة: المواجهة حاليًا مفتوحة على كل الاحتمالات، مع توافر الفرص الخطيرة من الجانبين.

فرصة خطيرة اتحادية، بتمريرة طولية يبعدها الحارس كيم سيونج جيو قبل أن تصل إلى هيلدر كوستا في الجانب الأيسر من دفاع شيخ الأندية.

الدقيقة 34: يعود الآن الشباب للاستحواذ وتمريرة بينية إلى فواز الصقور، تنتهي بسقوط الأخير داخل منطقة الجزاء، ولكن يحتسب خطأ وتسلل على مهاجم الشباب.

10 دقائق أخيرة في الشوط الأول، ونتيجة مباراة الشباب ضد الاتحاد هي التعادل السلبي (0-0).

38 دقيقة: ركلة ركنية شبابية في الجانب الأيسر من دفاع الاتحاد، تمر من الجميع، وإلى رمية جانبية لأصحاب الديار.

الدقيقة 39: مازال الليوث في حالة ضغط، وعلى الأرجح مسألة وقت من أجل مشاهدة الهدف الأول، في الشوط الثاني مالم يأتي في الأول.

تناقل للكرات مستمر بين لاعبي الشباب في وسط ملعب الاتحاد.

41 دقيقة: جووووووووول أول لصالح الليوث عن طريق متعب الحربي.

جاء الهدف الأول للشباب، بعد تمريرة 2.1 مع فهد المولد داخل منطقة الجزاء، ثم تسديدة من الحربي من أمام مرمى غروهي، تسكن الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى العميد.

نتيجة مباراة الشباب والاتحاد الآن (1-0).

الدقيقة 41: أووووووووه كيف أضعتها يا رومارينيو!.

فرصة هجومية اتحادية للتعديل والعودة في النتيجة، بعد تمريرة من عبدالرزاق حمدالله من داخل منطقة جزاء الشباب، تصل إلى البرازيلي القادم من الخلف، وتسديدة ضعيفة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى كيم سيونج جيو، وإلى ركلة مرمى لشيخ الأندية.

43 دقيقة: دخول متأخر في المباراة من جانب الشبابيين، لكنهم الآن يسيطرون ويتقدمون في النتيجة، بل ويبحثون عن الهدف الثاني، بانتظار ردة الفعل الاتحادية.

44 دقيقة: دقيقة أخيرة قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، وخطأ لصالح متعب الحربي على مهند الشنقيطي بعد دفعة في الظهر في محاولة هجومية للتعويض.

ركلة حرة شبابية الآن.

6 دقائق وقت بدل من ضائع، والنتيجة الحالية هي تقدم الليث الأبيض (1-0) على أصحاب الأرض في كأس الملك السعودي 2023.

الدقيقة 1+45: سقوط وإصابة سانتي مينا لاعب الشباب بعد تدخل من أحمد حجازي مدافع الاتحاد داخل منطقة جزاء العميد، ثم تسديد في الأخير من متعب الحربي، والكرة تعلو المرمى الاتحادي خارج الملعب.

بانتظار قرار الـVAR، والحكم يتوجه بنفسه لمشاهدة لقطة سانتي مينا الأخيرة ومدى أحقية الشباب لركلة جزاء من عدمه.

45+3 دقيقة: ركلة جزاء على الاتحاد، وبطاقة صفراء على المدافع الدولي المصري أحمد حجازي.

إذن ركلة جزاء شبابية، وسلوك غريب من جانب أحمد حجازي في نقطة الجزاء لإعاقة الكرة من تسديدة بانينجا!.

الدقيقة 5+50: أووووووه غروهي ينقذ مرمى الاتحاديين من تسديدة إيفر بانينجا، ويبقى على فرص العميد في العودة في اللقاء، وإلى ركلة ركنية.

الدقيقة 6+45: انطلاقة شبابية جديدة، وإلى خطأ على كارلوس جونيور على ما يبدو في الجانب الأيمن من دفاع الإتي.

انطلاقة بمحاولة اتحادية جديدة وقد تكون الأخيرة، وعرضية يبعدها دفاع الشباب.

خطأ لصالح العميد في وسط الملعب، وركلة حرة على تنفيذها كورنادو.

45+7 دقيقة: أووووووه ركلة جزاء لصالح أحمد حجازي بعد إعاقة من جانب غجيغوش كريتشوفياك وبطاقة صفراء على الأخير.

احتكاك بين عبدالرزاق حمدالله وأحد لاعبي الشباب، والحكم يتدخل.

45+10 دقيقة: ركلة جزاء اتحادية، ورومارينيو على التنفيذ بحكم التخصص.

الدقيقة 11+45: أووووووووه الحارس الكوري الجنوبي المتألق في كأس العالم ينقذ مرماه على طريقة غروهي، وإلى ركلة زاوية في الجانب الأيسر من دفاع الليوث.

هجمة مرتدة سريعة شبابية، وتمريرة طولية إلى كارلوس جونيور، وإلى ركلة مرمى لأصحاب الديار.

صافرة نهاية الشوط الأول، ونتيجة مباراة الاتحاد ضد الشباب الحالية هي التعادل السلبي (0-0).

انتظرونا بعد قليل، مع شوط المباراة الثاني بإذن الله،،

انطلاقة الشوط الثاني،، والكرة في البداية مع الشباب،،

الدقيقة 47: ركلات ركنية عديدة للعميد، في ظل انتفاضة بحثًا عن التعويض، وجووووووووووووووول مع عبدالرزاق حمدالله.

جاء هدف التعادل للعميد، بعد عرضية من ركلة ركنية من الجانب الأيسر من دفاع الليوث، لعبت رأسية من حجازي ثم رأسية أخرى من جانب مهند الشنقيطي من داخل منطقة جزاء الشبابيين، تصل على الأرض إلى المهاجم المغربي يدور بجسده ثم يسدد كرة أرضية تسكن الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الكوري الجنوبي للشبابيين.

نتيجة مباراة الاتحاد ضد الشباب الآن (1-1).

الدقيقة 50: خمس دقائق أولى مرت من زمن الشوط الثاني، واندفاع من الجانبين، من أجل البحث عن هدف الأفضلية.

خطأ لصالح عبدالرزاق حمدالله في وسط الملعب.

51 دقيقة: خطأ وتسلل على هيلدر كوستا، بينما طالب لاعب الاتحاد بخطأ بدفعة في الظهر من جانب إياغو سانتوس.

الدقيقة 52: خطأ على طارق حامد لاعب الاتحاد بعد تدخل مع غجيغوش كريتشوفياك، وبطاقة صفراء على لاعب الوسط الدولي المصري.

53 دقيقة: ركلة حرة شبابية، تلعب طولية يتدخل ويبعدها عبدالرحمن العبود.

مازالت الكرة مقطوعة من الجانبين، الآن مع العميد، وانطلاقة من جانب هيلدر كوستا، يقطعها دفاع الشباب يعيدها متعب الحربي قصيرة إلى الحارس كيم سيونج جيو، ينقض عليها كوستا، قبل أن يصطدم الثنائي بعد الإبعاد من جانب حارس الشباب، وحكم اللقاء يشير إلى خطأ عكسي على الاتحاديين!.

الدقيقة 55: بطاقة صفراء لفردين من الجهازين الفنيين في الشباب والاتحاد.

10 دقائق مثيرة مرت من الشوط الثاني والنتيجة ما تزال التعادل الإيجابي (1-1).

الدقيقة 56: مشروع هجمة مرتدة اتحادية، تنتهي بإعاقة من جانب رومارينيو، مع إيفر بانينجا.

57 دقيقة: مقصية خرافية من جانب عبدالرزاق حمدالله، بعد عرضية من الجانب الأيسر لدفاع الشباب، والكرة إلى خارج المرمى.

الدقيقة 58: خرج قبل قليل فهد المولد وشارك بدلًا منه هتان باهبري في تشكيلة الشبابيين.

59 دقيقة: رمية جانبية لصالح الليوث، والأخير في حالة هجومية، ولكن تقطع بهجمة عكسية لأصحاب الأرض.

أووووووه رأسية من رومارينيو بعد عرضية من عبدالرحمن العبود من على حدود منطقة جزاء شيخ الأندية، والكرة تعلو المقص الأيمن لمرمى الضيوف.

60 دقيقة: ساعة لعب، وتمريرة بينية خطيرة من كورنادو إلى عبدالرزاق حمدالله داخل منطقة جزاء الليوث، وسقوط المهاجم المغربي بعد ضرب باليد في وجه الحمدالله من جانب إياغو سانتوس.

حاليًا الاستحواذ 48% للاتحاد مقابل 52% للشباب.

النتيجة الحالية مازالت التعادل الإيجابي (1-1).

62 دقيقة: استئناف اللعب بعد توقف لعلاج عبدالرزاق حمدالله، وعرضية من فواز الصقور، يبعدها دفاع الاتحاد من أمام المرمى مباشرة.

الدقيقة 63: تسديدة قوية من هتان باهبري، ولكن تعلو مرمى العميد وإلى ركلة مرمى.

إعاقة سابقة مع كارلوس جونيور من جانب هيلدر كوستا، وحكم اللقاء لا يشير لوجود أخطاء.

64 دقيقة: الحكم يستدعي قائدي الشباب والاتحاد وبعض التعليمات بخصوص أحداث المباراة.

65 دقيقة: رمية جانبية شبابية في انطلاقة بكرة طولية مع سانتا مينا، أبعدها المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في الأخير.

ثلث ساعة أولى مرت من زمن الشوط الثاني، ونتيجة مباراة الشباب ضد الاتحاد مازال التعادل الإيجابي (1-1).

الدقيقة 66: فرصة اتحادية خطيرة، وبينية من العبود إلى رومارينيو حاول الأخير الحصول على ركلة ركنية منه، لكن تصطدم في قدمه بعد اصطدام آخر في قدم حسان تمبكتي.

67 دقيقة: يواصل الشبابيون ضغطهم من أجل الوصول إلى هدف تقدم جديد، وتسديدة قوية من جانب سانتا مينا، ولكن تعلو مرمى الاتحاديين وإلى ركلة مرمى.

التسديدات حاليًا 8 للاتحاد مقابل 9 للشباب.

الدقيقة 68: تدوير للكرات بين أقدام لاعبي الليوث، والاستحواذ الآن 55% للشباب مقابل 45% للاتحاد.

69 دقيقة: مازال شيخ الأندية ممسك بزمام المبادرة الهجومية، والهدف من هنا أو هناك قد يصعب تعويضه!.

عمومًا ثلث ساعة أخيرة، ونتيجة اللقاء مازالت التعادل (1-1).

الدقيقة 70: خطأ لصالح أحمد بامسعود لاعب الاتحاد بعد تدخل من جانب سانتا مينا.

تراجع رتم اللقاء، ربما للإجهاد البدني من الجانبين.

71 دقيقة: أووووووووووه عبدالرزاق حمدالله يهدر فرصة هدف محقق بعد انفراد بمرمى الضيوف، بعد تمريرة قصيرة من الحارس الكوري الجنوبي يستخلصها عبدالرحمن العبود من أمام إيفر بانينجا، ثم يمررها إلى المهاجم المغربي، حاول إسقاطها خلف الحارس، لكن تبعد، وبعد ذلك تشتيت إلى ركلة زاوية.

72 دقيقة: هجمة مرتدة شبابية خطيرة مع هتان باهبري، وتمريرة يقطعها هيلدر كوستا.

الدقيقة 73: انكماش دفاعي الآن من جانب الاتحاد، في ظل اندفاع شبابي، ومقصية في الأخير من جوانكا، بعد عرضية من فواز الصقور في الجانب الأيسر لدفاع الاتحاد، ثم تمهيد بالرأس من جانب هتان باهبري، والكرة تمررر بجوار القائم الأيمن لمرمى مارسيلو غروهي.

الآن خروج أحمد بامسعود ونزول زكريا هوساوي في تشكيلة الاتحاديين.

ربع ساعة أخيرة، ونتيجة مباراة الاتحاد أمام الشباب (1-1).

الدقيقة 76: استئناف القمة السعودية في النهائي المبكر للكأس، بعد علاج أحد لاعبي الاتحاد في الهجمة السابقة.

الحضور الآن في الكلاسيكو السعودي 32,144 وفق ما أعلن قبل قليل.

77 دقيقة: ركلة ركنية اتحادية سددها عبدالرحمن العبود في الجانب الأيمن لدفاع الشباب، يبعدها الحارس كيم سيونج جيو إلى رمية جانبية.

الدقيقة 78: هجمة مرتدة شبابية سريعة مع العبود، تقطع من أمام هيلدر كوستا، وإلى هجمة عكسية لليوث، ولكن خطأ وتسلل على متعب الحربي صاحب الهدف الأول.

79 دقيقة: محاولة مرور من كورنادو وسط مدافعي الشباب، وسقوط لاعب الاتحاد، وسط مطالبة بركلة جزاء، بعد حصار من كارلوس جونيور وفواز الصقور، لكن حكم اللقاء يشير لاستمرار اللعب.

الدقيقة 80: 10 دقائق أخيرة في المباراة، ونتيجة لقاء الشباب مع الاتحاد مازالت التعادل الإيجابي (1-1).

82 دقيقة: الكرة الآن الاتحادية، فهل نشهد هدفًا قاتلًا، وتسديدة من البديل زكريا هوساوي والكرة تعلو مرمى الحارس الشمشون الكوري، وإلى ركلة مرمى شبابية.

الدقيقة 83: حاليًا الاتحاد يضغط وهو الأخطر، وإلى ركلة حرة في موقع متميز حصل عليها عبدالرزاق حمدالله بعد إعاقة من القائد الشبابي كارلوس جونيور على خط منطقة جزاء الضيوف.

84 دقيقة: هل نذهب للأشواط الإضافية للمرة الثالثة في هذه النسخة من كأس الملك، بعد مباراتي أبها والتعاون أمس، والفتح والطائي اليوم؟.

ركلة حرة اتحادية، وكورنادو على التنفيذ، والكرة أعلى من المرمى، وإلى ركلة مرمى.

الدقيقة 85: 5 دقائق أخيرة في الشوط الثاني، ونتيجة المواجهة لازالت التعادل الإيجابي (1-1).

86 دقيقة: حاليًا الاتحاد أشرس وأخطر بكثير، ولكن يفشل في استغلال الفرص المتاحة مع ارتداد مميز من جانب شيخ الأندية.

الدقيقة 87: تصويبة من كورنادو بعد انطلاقة في هجمة اتحادية مرتدة، ولكن تصل سهلة إلى يد حارس الليوث.

مباراة أكثر من رائع وإيقاعها سريع، وفرص من الجانبين، منذ زمن طويل في كرة القدم السعودية.

88 دقيقة: هجمة مرتدة اتحادية سريعة، وإبعاد قبل الإصابة من المدافع الشبابي إياغو سانتوس بعد إبعاد للكرة إلى رمية جانبة في الجهة اليمنى من دفاع الضيوف، من أمام عبدالرحمن العبود الخطير.

الدقيقة 89: اللعب متوقف الآن لعلاج المدافع البرازيلي إياغو سانتوس.

9 دقائق وقت بدل من ضائع، والنتيجة الحالية ما تزال (1-1).

الدقيقة 1+90: خطأ على البديل الاتحادي عبدالعزيز البيشي بعد إعاقة من حسان تمبكتي.

أوووووووووه غروهي ينقذ مرمى الاتحاد من هدف شبابي محقق، بعد انطلاقة سريعة إثر خطأ دفاعي من العميد، انطلق بها باهبري، ثم مررها إلى كارلوس جونيور، راوغ الدفاع الاتحادي، ثم صوب، والكرة تصطدم في دفاع الأخير، كادت أن تسقط خلف الحارس المتقدم، لكن مارسيلو يبعدها إلى ركلة ركنية في الجانب الأيسر.

90+3 دقيقة: رمية جانبية للنمور وسط مطالبة شبابية بمنحهم الكرة لصالحهم.

انطلاقة جديدة مع عبدالرحمن العبود، يتحصل منها الأخير على خطأ بعد شد من جانب سانتي مينا بعد منتصف ملعب شيخ الأندية.

ركلة حرة اتحادية الآن، وكالعادة كورنادو على التنفيذ، تلعب بعد ذلك طولية، يبعدها دفاع الشباب في الأخير.

الدقيقة 4+90: فرصة شبابية أخرى، وعرضية من باهبري، حاول كارلوس جونيور تسديدها بمقصية، ولكن دفاع الإتي المتكتل يمنعها.

90+5 دقيقة: ركلة حرة شبابية بعد منتصف ملعب الاتحاد، وتناقل للكرات، ثم تمريرة بينية إلى فواز الصقور، يبعدها أحمد حجازي إلى ركلة زاوية.

الدقيقة 7+90: مازالت الإثارة مستمرة، وننتظر كلمة الحسم من هنا أو هناك، أو ربما نلجأ للأشواط الإضافية المجهدة بالتأكيد للجانبين!.

90+8 دقيقة: فرصة هجومية خطيرة مع عبدالرحمن العبود، وتمريرة في الأخير إلى عبدالرزاق حمدالله، يسددها تصطدم في الدفاع الشبابي وتتحول إلى ركلة ركنية في الجانب الأيسر من دفاع الليوث.

بطاقة صفراء على متعب الحربي الآن.

صافرة النهاية، ونتجه بعد قليل إلى الأشوط الإضافية.

نتيجة مباراة الشباب والاتحاد هي التعادل (1-1) في ختام لقاءات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

انطلاقة الشوط الإضافي الأول،، والبداية مع الشباب،،

تبديل ثالث للعميد بخروج أحمد شراحيلي ونزول سويلم المنهالي.

الدقيقة 91: عرضية شبابية عن طريق هتان باهبري، تصل سهلة إلى يد الحارس مارسيلو غروهي قبل كارلوس جونيور.

92 دقيقة: الكرة الآن مع الاتحاديين، وهدوء في التحضير لهجمة جديدة.

الغلبة الآن هو لصاحب النفس الطويل والقدرات البدنية.

الدقيقة 93: انطلاقة بهجمة اتحادية مع عبدالرزاق حمدالله، وتمريرة 2.1 مع عبدالعزيز البيشي، ثم تصويبة من رومارينيو من على حدود منطقة جزاء العميد، والكرة إلى خارج مرمى الضيوف.

94 دقيقة: فرصة خطيرة شبابية، وإلى خطأ وتسلل على كارلوس جونيور الغير جاهز بدنيًا بعد إصابة وسط شكوك قبل المباراة في اشتراكه بها.

عمومًا 5 دقائق أولى مرت في الشوط الإضافي الأول، والتعادل الإيجابي (1-1) هو نتيجة النهائي المبكر في كأس خادم الحرمين الشريفين.

خطأ لصالح عبدالرزاق حمدالله بعد تدخل من الخلف من إياغو سانتوس بعد منتصف ملعب الشبابيين.

الدقيقة 96: إبعاد مميز لـ إياغو سانتوس بفرصة اتحادية خطيرة من جانب زكريا هوساوي، وإلى ركلة كنية.

الآن يشارك تركي العمار بديلًا عن كارلوس جونيور في تشكيلة الشباب.

97 دقيقة: محاولات شبابية لتهديد المرمى الاتحادي، وتناقل للكرات على حدود منطقة جزاء أصحاب الأرض، في محاولة لفتح ثغرة.

الدقيقة 98: تمريرة بينية إلى تركي العمار، ولكن الهجمة الشبابية تتوقف بداعي التسلل على البديل الشبابي.

99 دقيقة: فرصة جديدة وخطيرة مع الاتحاد، وإلى خطأ وتسلل على عبدالعزيز البيشي بعد تمريرة من كورنادو في الجانب الأيسر من دفاع الليوث.

تغطية دفاعية رائعة من جانب زكريا هوساوي مع تركي العمار لاعب الشابب.

الدقيقة 100: أوووووه تمريرة في غاية الروعة تصل إلى رومارينيو البعيد عن مستواه اليوم، والكرة تطول على البرازيلي وتصل سهلة إلى يد الحارس كيم سيونج جيو.

تسديدة بعد ذلك من جانب هتان باهبري، والكرة تعلو مرمى مارسيلو غروهي.

102 دقيقة: تبديل اتحادي جديد بخروج كورنادو المصاب واشتراك عوض الناشري الآن.

رمية جانبية اتحادية الآن في الجهة اليمنى من دفاع الشباب.

الدقيقة 103: خطأ وتسلل على عبدالرحمن العبود بعد تمريرة طولية من القائد أحمد حجازي من بعد منتصف ملعب الليوث.

لعل الإرهاق قد نال من لاعبي الفريقين، ما أثر على أداء ورتم المباراة بشكل عام.

104 دقيقة: محاولة اتحادية جديدة، والتمريرة تقطع من على حدود منطقة جزاء الشباب.

انطلاقة سريعة رائعة من جانب تركي العمار، وعرضية تصل إلى سانتي مينا يسددها برأسية، يبعدها الحارس مارسيلو غروهي إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 105: أووووووووه غروهي يتألق مرة أخرى، ويبعدها فرصة هدف شبابي محقق من الركلة الركنية عن طريق حسان تمبكتي برأسية مميزة!.

تبديلين الآن للشباب بنزول أحمد عبده وكذلك حسين الصبياني وخروج سانتي مينا ومتعب الحربي.

نهاية الوقت الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

انطلاقة الشوط الإضافي الثاني، والكرة في البداية اتحادية،،

فرصة أخيرة من أجل حسم الأمور، فمن يفعلها؟.

الدقيقة 106: انطلاقة شبابية الآن، وزكريا هوساوي يتحصل على كرة خطيرة من جانب تركي العمار في الجانب الأيسر من دفاع الاتحاديين.

107 دقيقة: مازال الشباب أخطر وأكثر رغبة في التسجيل، وتسديدة قوية من تركي العمار، تصطدم في وجه لاعب الوسط المصري الدولي ونجم الزمالك السابق طارق حامد.

الدقيقة 108: إسقاط للكرة مع الاتحاد الآن.

التحامات عديدة في وسط الملعب، والكرة حاليًا مع الاتحاد، وتمريرة غريبة من عوض الناشري، وإلى رمية جانبية شبابية في الجهة اليمنى.

109 دقيقة: هل نشهد الوصول إلى ركلات الجزاء للمرة الثانية في هذه النسخة من كأس الملك، بعد ركلات جزاء الفتح والطائي والتي حسمها الأول قبل تلك المباراة؟.

110 دقيقة: 5 دقائق دقائق أولى مرت من زمن الشوط الإضافي الثاني، والتعادل مازال مستمرًا (1-1).

الدقيقة 111: حالة توتر بادية على مدرب الشباب الآن!.

تبديل اتحادي قادم بخروج عبدالرحمن العبود ونزول محمد الصيعري.

112 دقيقة: عرضية اتحادية، تبعد من دفاع الشباب في الجانب الأيمن.

كرات مقطوعة عديدة من الشبابيين، والاستحواذ الآن مع الإتي، ولكن لا خطورة على المرميين بعد.

الدقيقة 113: تراجع كبير على مستوى أداء الفريقين، بدافع الإرهاق وربما لعديد التبديلات التي تؤثر على الانسجام.

خطأ على طارق حامد لاعب اتحاد جدة في وسط الملعب.

114 دقيقة: محاولات انطلاقة شبابية مع أحمد عبده، ولكن يستخلص منها دفاع الاتحاد ركلة ركنية.

محاولة جديدة من العميد، وبينية لا تكتمل من رومارينيو مع عبدالرزاق حمدالله.

تمريرة طولية إلى هتان باهبري تنتهي إلى ركلة مرمى بعد مطالبة لاعب الشباب بخطأ وركلة جزاء بعد دفعة في الظهر من جانب مهند الشنقيطي، وحكم اللقاء يشير لاستمرار اللقاء.

إذن خمس دقائق أخيرة، قبل التوجه إلى ركلات المعاناة الترجيجية، النتيجة الآن (1-1).

116 دقيقة: تغطية متميزة من مهند الشنقيطي بعد محاولة شبابية في الجانب الأيمن من دفاع العميد.

الدقيقة 117: خطأ لصالح زكريا هوساوي على إياغو سانتوس في وسط الملعب.

تناقل للكرات بين أقدام لاعبي الاتحاد، فهل ارتضى الفريق بالتعادل والوصول إلى ركلات الحسم الترجيحية؟.

118 دقيقة: فرصة اتحادية وتسديدة من محمد الصيعري البديل من خارج منطقة الجزاء، وإلى ركلة مرمى شبابية.

الدقيقة 119: الأمر الآن انتهى بيد مدربي الفريقين بعد إدخال كل أوراقهم، والدور الآن على اللاعبين والتوفيق في المباراة للأفضل.

فرصة اتحادية قد تكون الأخيرة، بتمريرة بينية تطول وتصل إلى الحارس الشبابي يبعدها قبل أن تخرج إلى ركنية، وإلى رمية جانبية.

120 دقيقة: دقيقتين وقت بدل من ضائع قبل الوصول إلى ركلات الترجيح.

الدقيقة 121: فرصة جديدة من الشباب وعرضية من تركي العمار في الجانب الأيسر من دفاع النمور، يبعدها حجازي برأسية في الأخير.

انطلاقة جديدة مع عبدالرزاق حمدالله في هجمة مرتدة، لكن يتباطئ في إبعادها، وبطاقة صفراء على المهاجم المغربي بداعي الاحتجاج على دفعة في الظهر من إياغو سانتوس لم يحتسبها حكم المباراة.

نهاية المباراة والنتيجة النهائية هي التعادل الإيجابي (1-1)، ونتوجه بعد قليل للمرة الثانية إلى ركلات الترجيح في كاس الملك السعودي 2023.

إلى ركلات الترجيح والبداية مع الاتحاد،،

الاتحاد: 4

الشباب: 3

الضربة الأولى مع عبدالرزاق حمدالله وجووووووول على يمين الحارس الكوري الجنوبي.

الأولى الشبابية مع جوانكا ويسجلها.

الركلة الاتحادية الثانية مع محمد الصيعري يسجلها بقوة.

الضربة الثانية للشباب مع هتان باهبري وجوووول على يسار غروهي.

عبدالعزيز البيشي في الركلة الاتحادية الثالثة ويحرزها بروعة كبيرة.

إياغو سانتوس على الركلة الثالثة للشبابيين في مواجهة مواطنه البرازيلي غروهي ويحرزها في الزاوية اليمنى.

الضربة الرابعة للاتحاد مع عوض الناشري أوووه تضيع بتصدي رائع من الحارس الكوري.

الضربة الرابعة للشباب مع غجيغوش كريتشوفياك ويتصدى لها غروهي.

الركلة الخامسة للاتحاديين مع رومارينيهو ويسجلها بصعوبة في سقف المرمى.

الركلة الشبابية الخامسة مع إيفر بانينجا وتضيع إلى خارج الملعب بعد تحدي من الأرجنتيني قبل الضربة مع غروهي.

توتر الأجواء الآن، واشتباكات بين اللاعبين والاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك.

إليكم الإحصائيات كاملة الآن:

وفق ما أسفرت عنه نتيجة مباراة الاتحاد والشباب، فيتأهل الاتحاد إلى دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023.

بينما يغادر الشباب البطولة مبكرًا من دور ثمن النهائي.

كانت أقيمت مساء أول أمس الخميس 22 ديسمبر مواجهتان أخريان:

في الأولى فاز الباطن على ضيفه الرائد بهدف يوسف الشمري وذلك في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء.

كما أطاح الفتح بمنافسه الطائي، بعد الانتصار بركلات الترجيح بنتيجة (7-6)، وذلك بعد التعادل الإيجابي في أحداث اللقاء (2-2).

افتتح المهاجم المغربي مراد باتنا أهداف اللقاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل المهاجم والقائد الزيمبابوي للطائي كنوليدج موسونا Knowledge Musona في الدقيقة 64، ومع دخول المباراة إلى الأشواط الإضافية، وتحديدًا في الشوط الأخير، يسجل بيتروس ماثيوس Petros هدف التقدم مجددًا للنموذجي في الدقيقة 112، غير أن المهاجم الشاب خليل إبراهيم العبسي تمكن من تعديل النتيجة للضيوف قبل دقيقتين من نهاية “الشوط الرابع”.

وعليه، تكون شكل مواجهات دور ربع النهائي من كأس الملك السعودي “تنطلق في 13 أو 14 مارس 2023 ويواجه الاتحاد مضيفه حامل اللقب (الفيحاء)” كالتالي: