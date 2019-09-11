موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

يبدو أن هناك قمة كروية في انتظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر، القمة الأكبر في تاريخ مصر بل وفي تاريخ أفريقيا كذلك، بين فريقين هم قطبي الكرة المصرية والإفريقية، النادي الأهلي نادى القرن متصدر ترتيب العالمية في عدد البطولات برصيد 118 بطولة الأكثر تتويجاً بدرع الدوري المصري الممتاز برصيد 41 بطولة دورى والأكثر تتويجاً بكأس مصر برصيد 36 بطولة كأس، والأكثر تتويجاً بدورى أبطال أفريقيا برصيد 8 بطولات، أمام غريمه التقليدي والأزلي نادي الزمالك، صاحب المركز الثاني في التتويج ببطولة الدورى المصري الممتاز برصيد 12 بطولة دوري، والمركز الثاني في التتويج ببطولة كأس مصر برصيد 27 بطولة كأس، والمركز الثالث على مستوى أفريقيا في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 بطولات.







حامل الدوري وحامل الكأس

يلعب النادى الأهلي لقاء السوبر المصرى هذا العام، بعد فوزه بلقب ودرع الدورى المصرى الممتاز، بعد أن اقتنصه من نادى الزمالك، فى الجولات الأخيرة من البطولة بصعوبة، بينما يلعب نادى الزمالك لقاء السوبر المصري بعد فوزه ببطولته المحببة بطولة كأس مصر، عن جداره واستحقاق، بعد فوزه على نادي بيراميدز في المباراة النهائية، منذ أيام معدودة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وبدون استقبال أي هدف طوال مشواره في البطولة.







طموحات الفريقين في الفوز

يطمح نادي الزمالك وبقوة للفوز على النادى الأهلي، في هذه المباراة للأخذ بالثأر بعد هزيمته في آخر لقاء جمع بينهما، والذي انتهي 1-0 للنادى الأهلي، بهدف للاعبه التونسى على معلول، وأيضاً يريد مدربه ميتشو أن يؤكد على قوته وقدرته فى الإدارة الفنية لنادي الزمالك، وذلك بعد فوزه على نادي بيراميدز الذي فاز بدوره على النادى الأهلي في ثلاث مبارايات متتالية، بينما النادي الأهلي يطمح للفوز بالبطولة ليصالح جماهيره الغاضبة بعد الخروج من بطولة كأس مصر، بعد الخسارة من نادي بيراميدز فى دور الثمانية، وأيضاً هو اختبار قوى لمدربه الجديد فايلر، لاثبات جدارته بتدريب أعظم أندية أفريقيا.







موعد مباراة السوبر

أما عن موعد مبارة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، فقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مبارة السوبر يوم الجمعة الموافق 20/9/2019 في ملعب برج العرب، ولكن لم يتم الإعلان حتى هذه اللحظة عن توقيت المباراة.