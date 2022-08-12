موعد مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الايطالي وتردد القنوات الناقلة السبت 13 أغسطس إفتتاحية الدوري الإيطالي

تساءل العديد من الأشخاص والمشجعين المهتمين بأحداث وفعاليات الدوري الإيطالي، عن موعد مباراة ميلان وأودينيزي القادمة ضمن أحداث افتتاحية الدوري الإيطالي الجولة الأولى له من الموسم الجديد الحالي 2022، حيث تأتي تلك المباراة بمثابة بداية قوية ومنافسة شرسة بين الفريقين ومباراة منتظرة ومرتقبة يفتتح بها كلا الفريقين أحداث الدوري الجديد الإيطالي.

موعد مباراة ميلان وأودينيزي 2022

من المقرر له أن يكون موعد مباراة ميلان وأودينيزي في افتتاحية الدوري الإيطالي مساء السبت الموافق 13 أغسطس 2022، على أرض ملعب جوزيبي مياتزا وذلك من خلال التوقيتات التالية:

في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

وفي تمام السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وفي تمام الثامنة والنصف بتوقيت مدينة أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأودينيزي

الجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية تمكنت من الحصول على حقوق بث مباشر عرض كافة مباريات وفعاليات الدوري الإيطالي، لمدة ثلاث سنوات متتالية، وذلك بعد منافسة قوية مع شبكة بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال التردد التالي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 12091 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد القنوات المفتوحة الناقلة للدوري الإيطالي

تردد قناة bt سبورت:

القمر الصناعي القمر الأوروبي Astra التردد 12515 – 11604 الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500

تردد قناة كوزموت اليونانية:

القمر الصناعي يوتلسات التردد 12284 – 12399 الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500

مباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي

من المنتظر أن يواصل فريق أي سي ميلان بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي، أبرز الاستعدادات القوية لمواجهة مباراة اليوم بحسم وقوة أمام نظيره أودينيزي، كما يترقب الجماهير والمتابعين تلك المباراة المعنويات المرتفعة لكلا الفريقين لتقديم مباراة قوية حيث يرغب الفريق الميلاني تحقيق الفوز والحصول على الصدارة في أولى الجولات وحصد أول ثلاث نقاط له في الدوري الإيطالي، للدفاع عن لقب الاسكوديتو الذي كان قد حققه خلال الموسم الماضي من الدوري الإيطالي لعام 2021، بينما على الجانب الآخر يحاول أودينيزي إثبات نفسه من بداية جولات الدوري لمواصلة باقي الجولات بنتيجة إيجابية والمقاتلة بشراسة لإحراج بطل الدوري على ملعبه.