موعد مباراة منتخب الجزائر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة

يترقب عشاق ومحبي رياضة كرة القدم وخاصة مشجعي ومحاربي الصحراء مباراة منتخب الجزائر أمام منتخب بوركينا فاسو ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر “مونديال قطر 2022″، حيث يبحث الكثير من محبي ومتابعي هذه البطولة عن موعد مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب بوركينا فاسو القنوات المفتوحة التي تنقل جميع المنافسات التي تقام ضمن إطار هذه البطولة والتي تضمن منتخبات كبيرة تضم نجوم كرة القدم العالميين، حيث يترقب جمهور الجزائر هذه المباراة بكل شغف لمتابعة مباراة منتخب بلادهم، وذلك بعد أن قدم منتخب الجزائر انتصار عظيم ومستوى مبهر لن يستطيع أحد نسيانه وكان الفوز الذي حققه على حساب منتخب جيبوتي ضمن إطار الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، مما جعل ثقة الجماهير بلاعبي المنتخب الجزائري تزاد بشكل كبير، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

على خلفية الاستعدادات التي يقوم لاعبي المنتخب الجزائري، أكد المدير الفني جمال بلماضي خلال الساعات القليلة الماضية جاهزية لاعبيه، وفي تصريحات صحفية كانت عقب مباراة منتخب الجزائر أمام منتخب جيبوتي الماضية أعرب المدير الفني جمال بلماضي عن رضاه التام بالمستوى الذي قدمه لاعبيه في المباراة السابقة أمام منتخب جيبوتي، ولكن في نفس الوقت حذرهم من نشوة الانتصار، وطالب جميع لاعبي المنتخب الجزائري بتسجيل المزيد من الأهداف والانتصارات وحصد النقاط، ومع العلم أن المدرب الفني جمال بلماضي قاد منتخب الجزائر نحو الفوز دائماً أمام المنتخبات الكبيرة حيث استطاع أن يحقق مع المنتخب 28 مباراة بدون أن تلقى الهزيمة.

يحتل منتخب الجزائر المركز الأول من جدول ترتيب مجموعته التي يوجد بها “بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي”، حيث يحمل منتخب الجزائر في رصيده 3 نقاط، ويأتي في المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو متساوياً مع منتخب الجزائر في النقاط ولكن بفارق الأهداف فقط.

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة: