موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا غداً السبت والقنوات الناقلة

تشهد بطولة أمم أفريقيا 2022 في مواجهة مرتقبة ونارية غداً السبت بين منتخب تونس ومنتخب بوركينا فاسو وذلك لحساب الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في الكاميرون، يلعب في نفس يوم المباراة منتخبي الكاميرون وغامبيا في ظل ترقب كبير أيضاً.

ترتقب الكثير من الجماهير العربية مواجهه منتخب تونس ضد منتخب بوركينا فاسو في ربع نهائي الكان، يعد المنتخب التونسي أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة أو بلوغ المباراة النهائية كما فعل في بطولة كأس العرب التي شارك في مباراتها النهائية، وكان منتخب تونس قد بلغ ربع النهائي بفوزه على منتخب نيجيريا بهدف نظيف، يتمتع نسور قرطاج بالخبرات الفنية الكافية للمنافسة على اللقب الأفريقي.

ويلعب المنتخب غداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس العاصمة ويستضيف ملعب رومدي أدجيا اللقاء.

ويُذكر أن منتخب بوركينا فاسو هو المنتخب الثاني الذي كان قد تأهل عن مجموعته الأولى التي ضمت كل من الكاميرون واثيوبيا والرأس الأخضر، وبلغ منتخب بوركينا فاسو ربع النهائي حيث كان أول الواصلين بتخطيه منتخب الجابون بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتنقل قنوات بي ان سبورت اللقاء على قناتيها الأولى والثانية max.