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موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند وجدول مباريات دوري أبطال أوروبا يوم 17/9

بواسطة عمار عماد 0
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا جدول مباريات دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع نجوم مصرية موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند، -وجدول مباريات دوري أبطال أوروبا يوم 17/9/2019-في المباراة التي تجمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة وتقام المباراة في السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري في الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية وتقام المباراة على ملعب سيجنال إيدونا بارك



جدول مباريات دوري أبطال أوروبا
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 17/9/2019

ويسعى كلا الفريقين للفوز وبدأ السباق وجمع النقط سعياً نحو لقب بطل دوري أبطال أوروبا لعام 2019-2020 وتتنافس العديد من الفرق(32) على لقب دوري أبطال أوروبا من أشهر هذه الفرق ريال مدريد والذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا لمدة 3 سنوات متتالية ويعتبر هو النادي الوحيد الذي إستطاع تحقيق ذلك بعد نادي بايرن ميونخ الإسباني



ومن أشهر الفرق التي تنافس ريال مدريد على اللقب برشلونة وليفربول وكان قد خسر ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2018-2019 بنتيجة ثلاث أهداف لريال مدريد و هدف وحيد لفريق ليفربول وسجل أهداف ريال مدريد كريم بنزيما هدف، وهدفين لغاريث بيل وسجل هدف ليفربول مهاجمه الإفريقي ساديو ماني لذلك يسعى فريق ليفربول للفوز على نابولي وتحقيق الثلاث نقاط وبدأ جمع النقاط نحو اللقب  ويعتبر لقب دوري أبطال أوروبا من أشهر الألقاب ويعتبر واحد من أفضل الدوريات التي تجمع العديد من الفرق ذات الأداء الممتاز

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا يوم 17/9/2019

 

الفريق الأولالفريق الثانيموعد المباراةالملعب
إنتر ميلانسلافيا براج18:55جوزيبي مياتزا
أوليمبيك ليونزينيت18:55ستاد ليون
أياكسليل21:00يوهان كرويف
بنفيكالايبزيج21:00دا لوز
تشيلسيفالنسيا21:00ستامفورد بريدج
برشلونةبروسيا دورتموند21:00سيجنال إيدونا بارك
نابوليليفربول21:00ساو باولو
سالزبورججينيك21:00سالزبورج

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا



تقوم قناة بي ان سبورت الرياضية بعرض المباراة على شاشتها ويمكنك متابعة فعاليات المباراة مباشرة بجودة عالية وصورة واضحة بدون تقطيع

القمرالتردد والاستقطابمعدل الترميز
النايل سات12245 عمودي27500

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت المُشفرة، وتقوم أيضاً قناة Arena sport 1 بنقل المباراة على شاشتها



عمار عماد

طالب في كلية التربية قسم لغة إنجليزية،أعمل كاتب في موقع نجوم مصرية، وكلمة دوت أورج، احب تعلم المهارات الجديدة و اللغات و التصميم و القراءة و الرسم، من محافظة المنوفية



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