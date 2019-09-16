يقدم لكم موقع نجوم مصرية موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند، -وجدول مباريات دوري أبطال أوروبا يوم 17/9/2019-في المباراة التي تجمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة وتقام المباراة في السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري في الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية وتقام المباراة على ملعب سيجنال إيدونا بارك







ويسعى كلا الفريقين للفوز وبدأ السباق وجمع النقط سعياً نحو لقب بطل دوري أبطال أوروبا لعام 2019-2020 وتتنافس العديد من الفرق(32) على لقب دوري أبطال أوروبا من أشهر هذه الفرق ريال مدريد والذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا لمدة 3 سنوات متتالية ويعتبر هو النادي الوحيد الذي إستطاع تحقيق ذلك بعد نادي بايرن ميونخ الإسباني







ومن أشهر الفرق التي تنافس ريال مدريد على اللقب برشلونة وليفربول وكان قد خسر ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2018-2019 بنتيجة ثلاث أهداف لريال مدريد و هدف وحيد لفريق ليفربول وسجل أهداف ريال مدريد كريم بنزيما هدف، وهدفين لغاريث بيل وسجل هدف ليفربول مهاجمه الإفريقي ساديو ماني لذلك يسعى فريق ليفربول للفوز على نابولي وتحقيق الثلاث نقاط وبدأ جمع النقاط نحو اللقب ويعتبر لقب دوري أبطال أوروبا من أشهر الألقاب ويعتبر واحد من أفضل الدوريات التي تجمع العديد من الفرق ذات الأداء الممتاز

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا يوم 17/9/2019

الفريق الأول الفريق الثاني موعد المباراة الملعب إنتر ميلان سلافيا براج 18:55 جوزيبي مياتزا أوليمبيك ليون زينيت 18:55 ستاد ليون أياكس ليل 21:00 يوهان كرويف بنفيكا لايبزيج 21:00 دا لوز تشيلسي فالنسيا 21:00 ستامفورد بريدج برشلونة بروسيا دورتموند 21:00 سيجنال إيدونا بارك نابولي ليفربول 21:00 ساو باولو سالزبورج جينيك 21:00 سالزبورج

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا







تقوم قناة بي ان سبورت الرياضية بعرض المباراة على شاشتها ويمكنك متابعة فعاليات المباراة مباشرة بجودة عالية وصورة واضحة بدون تقطيع

القمر التردد والاستقطاب معدل الترميز النايل سات 12245 عمودي 27500

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت المُشفرة، وتقوم أيضاً قناة Arena sport 1 بنقل المباراة على شاشتها