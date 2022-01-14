موعد مباراة المغرب وجزر القمر في أمم أفريقيا 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

يحتضن ملعب أحمدو أهيدجو مباراة قوية تجمع بين منتخب المغرب الأول ونظيره منتخب جزر القمر ضمن إطار الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات أمم أفريقيا 2021 – 2022.

بدأ منتخب المغرب مشواره في كأس أمم أفريقيا بتحقيق الفوز في أولى مبارياته التي كانت أمام منتخب غانا، حيث تمكن منتخب المغرب من إسقاط نظيره الغاني بهدف وحيد واستطاع أن يخطف الثلاث نقاط منه، ويستعد منتخب المغرب بدخول لدخول مباراة جزر القمر بمعنويات مرتفعة، حيث أن الفوز على غانا يعتبر مؤشر قوي للمنتخب المغربي، ويؤكد هذا الفوز مقدرة أسود الأطلس على تحقيق الفوز على جزر القمر.

في الجانب الآخر يتواجد منتخب جزر القمر الذي لم يكن أداؤه جيداً منذ انطلاق فعاليات البطولة، حيث خسر في أولى مبارياته أمام منتخب الغابون بنتيجة هدف وحيد، وفي هذه المباراة سيبحث جزر القمر عن الخروج بنتيجة إيجابية لكي يرفع من رصيده بالمجموعة الثالثة.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة لها