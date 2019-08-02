موعد مباراة السعودية القادمة في بطولة غرب آسيا 2019.. والقنوات الناقلة (الأخضر ضد الكويت)

ننشر موعد مباراة السعودية القادمة في بطولة غرب آسيا 2019 المقامة الآن باعراق وتستمر البطولة حتى يوم 14 أغسطس القادم، كما نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة، مباراة السعودية القادمة ستكون ضد الكويت مساء يوم الأحد 4 أغسطس 2019 ، ومباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا، وستكون افتتاحية مباريات المنتخبين في البطولة، منتخب السعودية يشارك بمنتخب نجوم الدوري السعودي وبدون مشاركة الصف الأول، بينما يشارك المنتخب الكويتي بنجوم الصف الأول.

موعد مباراة السعودية القادمة في بطولة غرب آسيا 2019 ضد الكويت

يقام موعد مباراة السعودية القادمة في بطولة غرب آسيا 2019 ضد الكويت على استاد أربيل الدولي بمدينة أربيل بشمال العراق، يقود الأخضر السعودي المدير الفني الوطني يوسف عنبر، تم تكليف المدرب القدير يوسف عنبر بتلك المهمة قبل تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدير الفني الفرنسي المتميز هيرفي رينارد، والذي سيقود الأخضر في تصفيات كأس العالم 2022، منتخب الكويت خاض معسكر تدريبي في إنجلترا قبل انطلاق بطولة غرب آسيا، موعد بداية المباراة عند الساعة 10.30 مساء الأحد.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية القادمة في بطولة غرب آسيا 2019

عدة قنوات مفتوحة هي الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019، وتذيع البث المباشر لمباريات البطولة قنوات دول اتحاد غرب آسيا الرياضية، ومن القنوات الناقلة للبطولة: القناة العراقية الرياضية، قناة الكويت الرياضية، القناة الأردنية الرياضية، قناة فلسطين الرياضية، قناة سوريا دراما.