يستعد منتخب الجزائر لمواجهة نظيره بوركينا فاسو في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا المقام في كوت ديفوار، وستكون هذه المباراة واحدة ضمن أقوي المباريات لمنتخب الجزائر وذلك من أجل ضمان بطاقة الوصول إلي الدور 16، وسقط محاربو الصحراء في فخ التعادل في مباراة الجولة الأولي أمام أنجولا.

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في دوري أبطال أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو

تقام مباراة الجزائر وبوركينا فاسو على ملعب السلام، يوم السبت 20 يناير 2024، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، وفي تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة علي قناة beIN AFCON 1 أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية الحاصلة علي حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق تود.

تشكيل منتخب الجزائر المتوقع

قد يعتمد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى:رايس مبولحي

خط الدفاع :رامي بن سبعيني – زين الدين بلعيد – عيسى ماندي – يوسف عطال

وسط الملعب: إسماعيل بن ناصر – فارس شايبي – سفيان فيغولي

في الهجوم :يوسف بلايلي – رياض محرز – إسلام سليماني

ترتيب مجموعة الجزائر

يشارك منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة بجانب أنجولا وبوركينا فاسو وموريتانيا، ويتصدر منتخب بوركينا فاسو قائمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ويأتي الجزائر في المركز الثاني بنقطة واحدة وانجولا في الثالث بنقطة، بينما تأتي موريتانيا في المرتبة الأخيرة بدون نقاط.