موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة لها

لا حديث داخل الوسط الرياضي المصري، وبين مشجعي الساحرة المستديرة في مصر سوى عن مباراة القمة رقم «123» بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ضمن منافسات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك رقم 123 الأحد المقبل، الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري، على ملعب السلام «الأهلي وي» في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

ويستعد الكابتن سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي؛ لإدارة أولى مباريات القمة في تاريخه التدريبي كمدير فني، خاصة وأنه تولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول عقب رحيل بيتسو موسيماني المدرب الجنوب إفريقي.

ويرغب «قمصان» في تحقيق ثاني انتصار له وهو على رأس الجهاز الفني للفريق الأحمر، خاصة بعدما حقق فوزًا كبيرًا على فريق إيسترن كومبني الأسبوع الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتذيع مباراة الأهلي والزمالك بشكل رسمي شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز عبر شاشة قناة On Time Sport 1 HD ومن المتوقع أن يعلق على المباراة المعلق الرياضي مدحت شلبي، ويشاركه في التعليق على القناة الصوتية الثانية أيمن الكاشف.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك