موعد لقاء الجزائر والبنين والقنوات الناقلة







يحتضن ملعب الخامس من يوليو هذا الإثنين 09 سبتمبر بداية من الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي، 20.00 بالتوقيت العالمي، اللقاء الذي سيجمع بين المنتخب الجزائري ونظيره البينيني في مباراة دولية ودية تجمع بين الفريقين تحضيرا للمنافسات القادمة حيث يحضر كلا الفريقين لتصفيات كأس إفريقيا 2021 وتصفيات كأس العالم 2022.







حيث يدخل المنتخب الجزائري المباراة للتأكيد بعد فوزه بكأس إفريقيا الماضية التي جرت وقائعها بمصر، والتحضير للمنافسات القادمة حيث تنتظره مباريات هامة في تصفيات كأس إفريقيا، وتصفيات كأس العالم، أما المنتخب البينيني بعد مشاركته المشرفة في كأس إفريقيا، ووصوله إلى ربع النهائي، يسعى إلى أفضل تحضير للمنافسات القادمة.

تاريخ المواجهات بين الجزائر والبنين







المواجهات بين الجزائر والبنين، لقاءات يسودها الإثارة والحماس والندية من كلا الفريقين لكن دائما ما كانت تنتهي اللقاءات او أغلب اللقاءات بفوز مريح للجزائر، حيث إالتقى الفريقان في عشر مواجهات قبل هذا اللقاء، فاز خلالها المنتخب الجزائري في 8 مواجهاتن وإنتهت مواجهتان بالتعادل، ولم يكن للخسارة نصيب في قاموس المنتخب الجزائري أمام المنتخب الجزائري.

حيث كان اخر فوز للمنتخب الجزائري أمام المنتخب البينيني بأربعة أهداف لهدف في إطار تصفيات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، فيما كانت أثقل نتيجة للمنتخب الجزائري ب 6.2 في إفريل عام 1983.







موعد لقاء الجزائر البينين والقنوات الناقلة.

سيكون ملعب 5 جويلية مسرحا للمباراة التي ستجمع بين الجزائر والبنين هذا الإثنين 9 سبتمبر بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت العالمي أما القنوات الناقلة للقاء فهي كالأتي:







القناة الأرضية الجزائرية

الجزائرية الثالثة