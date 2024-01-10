موعد عودة دوري أبطال أوروبا “دور ال16” 2024

ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية موعد انطلاق دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا بفارغ الصبر لما فيه من تنافسية عالية بين كبار الفرق في أوروبا مثل ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان وغيرهم.

كأس دوري أبطال أوروبا. المصدر:Goal.com

كما أنه خرج العديد من الفرق الكبيرة من دور المجموعات والتي كان متوقعاً أن تتأهل إلى هذا الدور ولكن حدثت مفاجأة بخروج نادي مانشستر يونايتد العريق بعد تقديم أداء باهت للغاية وخروج نادي نيوكاسل يونايتد والذي قدم أداءً قوياً في هذه البطولة، وذهاب نادي ميلان الكبير إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد أن حل ثالثاً في مجموعته.

مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي كالتالي:

نابولي × برشلونة: الذهاب 21 فبراير والعودة في 12 مارس.

لايبزيج × ريال مدريد: الذهاب 13 فبراير والعودة في 6 مارس.

كوبنهاجن × مانشستر سيتي: الذهاب 13 فبراير والعودة 6 مارس.

لاتسيو × بايرن ميونخ: الذهاب 14 فبراير والعودة 5 مارس.

إنتر ميلان × أتلتيكو مدريد:الذهاب 20 فبراير والعودة 13 مارس.

باريس سان جيرمان × ريال سوسيداد: الذهاب 14 فبراير والعودة 5 مارس.

بورتو × أرسنال: الذهاب 21 فبراير والعودة 12 مارس.

أيندهوفن × بوروسيا دورتموند: الذهاب 20 فبراير والعودة 13 مارس.

ومن المتوقع أن تحمل المباريات الكثير من المتعة خاصة مباراة نابولي وبرشلونة، أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان.