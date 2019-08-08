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مواعيد مباريات سوريا في تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023

كتب محمد عطا اللهفي آخر تحديث

ننشر جدول مواعيد مباريات سوريا في تصفيات مونديال 2022 المشتركة مع تصفيات كأس أمم آسيا 2023 بالصين، كما نقدم لكم موعد مباراة سوريا القادمة في تصفيات كأس العالم بقطر، أوقعت القرعة المنتخب السوري في المجموعة الأولى مع منتخبات: الصين، والفلبين، والمالديف، وغوام، يذكر أن نظام تصفيات المونديال وتلك المرحلة الثانية، حيث يشارك في هذا الدور 40 منتخبا، قسمتهم القرعة على ثماني مجموعات، يقام بين منتخبات المجموعة الواحدة دوري من دور واحد، يصعد بنهايته أوائل المجموعات الثانية، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال.

مواعيد مباريات سوريا في تصفيات مونديال 2022 آسيا القادمة

موعد مباراة سوريا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 وبداية المشوار ستكون ضد الفلبين، موعد مباراة سوريا والفلبين القادمة في تصفيات المونديال ستكون يوم 5 سبتمبر 2019، وستكون خارج الديار، هذا ويذكر أن الاتحاد السوري لكرة القدم، قد اختار دولة الإمارات لإقامة مبارياته في تصفيات المونديال، موعد مباراة سوريا والصين القادمة في تصفيات المونديال ستكون يوم 14 نوفمبر 2019، ومباراة الجولة الرابعة.

جدول مواعيد سوريا في تصفيات كأس العالم 2022
يوم 5 سبتمبر 2019مباراة سوريا والفلبين
يوم 10 سبتمبر 2019مباراة سوريا والمالديف
يوم 15 أكتوبر 2019مباراة سوريا وغوام
يوم 14 نوفمبر 2019مباراة سوريا والصين
يوم 19 نوفمبر 2019مباراة سوريا والفلبين
يوم 31 مارس 2020مباراة سوريا والمالديف
يوم 4 يونيو 2020مباراة سوريا وغوام
يوم 9 يونيو 2020مباراة سوريا والصين

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عن الكاتب

محمد عطا الله

محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

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