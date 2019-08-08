مواعيد مباريات سوريا في تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023

ننشر جدول مواعيد مباريات سوريا في تصفيات مونديال 2022 المشتركة مع تصفيات كأس أمم آسيا 2023 بالصين، كما نقدم لكم موعد مباراة سوريا القادمة في تصفيات كأس العالم بقطر، أوقعت القرعة المنتخب السوري في المجموعة الأولى مع منتخبات: الصين، والفلبين، والمالديف، وغوام، يذكر أن نظام تصفيات المونديال وتلك المرحلة الثانية، حيث يشارك في هذا الدور 40 منتخبا، قسمتهم القرعة على ثماني مجموعات، يقام بين منتخبات المجموعة الواحدة دوري من دور واحد، يصعد بنهايته أوائل المجموعات الثانية، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال.

مواعيد مباريات سوريا في تصفيات مونديال 2022 آسيا القادمة

موعد مباراة سوريا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 وبداية المشوار ستكون ضد الفلبين، موعد مباراة سوريا والفلبين القادمة في تصفيات المونديال ستكون يوم 5 سبتمبر 2019، وستكون خارج الديار، هذا ويذكر أن الاتحاد السوري لكرة القدم، قد اختار دولة الإمارات لإقامة مبارياته في تصفيات المونديال، موعد مباراة سوريا والصين القادمة في تصفيات المونديال ستكون يوم 14 نوفمبر 2019، ومباراة الجولة الرابعة.