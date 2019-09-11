من هو كارلوس لوبيز “كارليتوس” لاعب الوحدة الجديد رقم 9، والسيرة الذاتية للمهاجم الإسباني

من هو كارلوس لوبيز لاعب نادي الوحدة الجديد رقم 9 هو السؤال الأهم الذي يشغل تفكير جماهير الوحدة خاصة وجماهير الإمارات عامة الان، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية لكارليتوس وتاريخه مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل، وإنجازات اللاعب، ومعلومات من كارلوس لوبيز كارليتوس cv، ولاعب الوحدة الإسباني الجديد وقع على عقود للنادي حتى موسم 2022، وسوف يرتدي القميص رقم 9.







من هو كارلوس لوبيز “كارليتوس” لاعب الوحدة الإسباني الجديد، السيرة الذاتية

هو كارلوس دانييل لوبيز هويسكا من مواليد مدينة اليكانتي الإسبانية في يونيو 1990، أي إن كارليتوس لاعب الوحدة الجديد يبلغ من العمر 29 عاما، يلعب كارليتوس في مركز المهاجم، يمتلك هذا اللاعب نسبة تهديف مرتفعة في كل مبارياته السابقة، لعب كارليتوس لعدة أندية إسبانية، كما احترف في عدة دوريات منها الروسي والقبرصي والبولندي.







كارليتوس لاعب الوحدة الجديد الإسباني من الأندية الإسبانية التي لعب لها نادي نوفيلدا ولعب له 20 مباراة مسجلا 13 هدف، ونادي الدنسي ولعب له 33 مباراة وسجل 13 هدفا، ولعب لنادي فياريال الرديف، كما لعب في الدوري القبرصي لنادي اريس ليماسول ومثله في 9 مباريات مسجلا هدفين، وفي الدوري الروسي لعب لنادي سبارتاك سان بطرسبرج، مسيرة التألق لكارلوس لوبيز كانت في الدوري البولندي، حيث لعب موسم 2018 مع نادي فيسوا كراكوف ومثله في 36 مباراة وسجل 24 هدفا، بعدها لعب لنادي ليجا وارسو البولندي في موسم 2019 ومثله في 36 مباراة وسجل خلالهم 16 هدفا.