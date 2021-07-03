منتخب انجلترا يفعلها ويتأهل لنصف نهائي اليورو على حساب أوكرانيا

سحق منتخب إنجلترا نظيره منتخب أوكرانيا برباعية نظيفة في إطار الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2020 ليتأهل منتخب الأسود الثلاثة للدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020 ويقابل منتخب الدنمارك يوم الأربعاء الموافق السابع من يوليو.

وبفوزه أكد المنتخب الإنجليزي على أحقيته باللقب الأغلى في القارة الأوروبية، ويسلك منتخب إنجلترا طريقاً سلِكاً نحو نهائي يورو 2020، واختتم الإنجليز عقد المتأهلين للدور نصف النهائي بعد إقصائهم للمنتخب الألماني في دور الـ 16 قبل الإطاحة بالمنتخب الأوكراني الذي تأهل لربع النهائي على حساب منتخب السويد.

وسجل لإنجلترا هاري كين في الدقائق 5 و50 من عمر اللقاء، وسجل كل من هاري مغواير وجوردان هندرسون في الدقائق 46 و63، وعجز لاعبو المنتخب الأوكراني في خلق أي فرص خطيرة على مرمى الإنجليز.

ويتأهل منتخب إنجلترا للقاء الدنمارك في نصف النهائي يوم الأربعاء، ويمكن القول بأن مهمة منتخب إنجلترا لن تكون معقدة امام الدنمارك للوصول للمباراة النهائية من يورو 2020، وبالنظر لآداء منتخب إنجلترا نجد أنه الأقرب للفوز باللقب.