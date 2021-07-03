منتخب انجلترا يفعلها ويتأهل لنصف نهائي اليورو على حساب أوكرانيا

بواسطة أحمد الفاضل

سحق منتخب إنجلترا نظيره منتخب أوكرانيا برباعية نظيفة في إطار الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2020 ليتأهل منتخب الأسود الثلاثة للدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020 ويقابل منتخب الدنمارك يوم الأربعاء الموافق السابع من يوليو.

منتخب انجلترا * أوكرانيا

وبفوزه أكد المنتخب الإنجليزي على أحقيته باللقب الأغلى في القارة الأوروبية، ويسلك منتخب إنجلترا طريقاً سلِكاً نحو نهائي يورو 2020، واختتم الإنجليز عقد المتأهلين للدور نصف النهائي بعد إقصائهم للمنتخب الألماني في دور الـ 16 قبل الإطاحة بالمنتخب الأوكراني الذي تأهل لربع النهائي على حساب منتخب السويد.

منتخب انجلترا يفعلها ويتأهل لنصف نهائي اليورو على حساب أوكرانيا 1 3/7/2021 - 10:52 م

وسجل لإنجلترا هاري كين في الدقائق 5 و50 من عمر اللقاء، وسجل كل من هاري مغواير وجوردان هندرسون في الدقائق 46 و63، وعجز لاعبو المنتخب الأوكراني في خلق أي فرص خطيرة على مرمى الإنجليز.

منتخب انجلترا يفعلها ويتأهل لنصف نهائي اليورو على حساب أوكرانيا 2 3/7/2021 - 10:52 م

ويتأهل منتخب إنجلترا للقاء الدنمارك في نصف النهائي يوم الأربعاء، ويمكن القول بأن مهمة منتخب إنجلترا لن تكون معقدة امام الدنمارك للوصول للمباراة النهائية من يورو 2020، وبالنظر لآداء منتخب إنجلترا نجد أنه الأقرب للفوز باللقب.

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.