ملخص وأهداف مباراة قطر وإيران (3-2) في نصف نهائي كأس آسيا 2023

يبحث محبي كرة القدم عن ملخص مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا بين منتخبي قطر وإيران، المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء وانتهت بفوز قطر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.

ملخص مباراة قطر وإيران

نجح منتخب قطر في الفوز على منتخب إيران بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة للغاية شهدت تألق من كلا الطرفين، وبهذا الفوز فإن منتخب قطر يتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب الأردن.