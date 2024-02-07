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ملخص وأهداف مباراة قطر وإيران (3-2) في نصف نهائي كأس آسيا 2023

محمد فريد عبد العزيز

يبحث محبي كرة القدم عن ملخص مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا بين منتخبي قطر وإيران، المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء وانتهت بفوز قطر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.

ملخص مباراة قطر وإيران

نجح منتخب قطر في الفوز على منتخب إيران بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة للغاية شهدت تألق من كلا الطرفين، وبهذا الفوز فإن منتخب قطر يتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب الأردن.

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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

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