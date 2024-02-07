ملخص وأهداف مباراة قطر وإيران (3-2) في نصف نهائي كأس آسيا 2023
يبحث محبي كرة القدم عن ملخص مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا بين منتخبي قطر وإيران، المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء وانتهت بفوز قطر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.
ملخص مباراة قطر وإيران
نجح منتخب قطر في الفوز على منتخب إيران بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة للغاية شهدت تألق من كلا الطرفين، وبهذا الفوز فإن منتخب قطر يتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب الأردن.
إيران تتقدم (1-0) على قطر بواسطة سردار آزمون 🇮🇷⚽️#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/rJblrasTch
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
جاسم جابر يشعل اللقاء ويعدل النتيجة للعنابي ⚽️🇶🇦#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/Q9OT24LnlP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
⚽️🇶🇦 أكرم عفيف يشعل المدرجات ويهدي العنابي هدف التقدم#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/mFJLGBg21D
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
المنتخب الإيراني يدرك التعادل من علامة الجزاء 🥅🇮🇷#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/XyDYUnPP3q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
المعز علي يضيف الثالث للعنابي ⚽️🇶🇦#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/HN5bIAs0L3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024