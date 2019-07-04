محمد عواد يُشعل سوق الإنتقالات الصيفي بعد إصابة جنش

محمد عواد حارس الإسماعيلي الذي كان مُعاراً الموسم الماضي إلي نادي الوحدة السعودي بدأ المزاد عليه مبكراً ولعل الأبرز في العروض المقدمة هو العرض المقدم من الزمالك بعد إصابة جنش التي سَتبعده عن الملاعب لمدة ثمانية أشهر وفي هذه الحالة الزمالك هو الأقرب لإنهاء صفقة محمد عواد وخلال الساعات الماضية تناثرت الأقاويل أن هناك جلسة جمعت محمد عواد مع مرتضي منصور رئيس الزمالك من أجل التوقيع ويتبقى فقط التفاوض مع إدارة الإسماعيلي التي رفضت عرض من أحد الأندية السعودية ب ثلاثة ملايين دولار لشراء محمد عواد بعد نهاية إعارته لنادي الوحدة السعودي، يقال أن النادي الذي كان يُريد شراء عقده في المملكة العربية السعودية هو الهلال السعودي نظرا للمستوى الممتاز الذي قدمه محمد عواد في الدوري السعودي.

إدارة الإسماعيلي في صمت :

لم تخرج تصريحات رسمية من إدارة الإسماعيلى حول موقف محمد عواد خاصة بعد أخبار جلوس اللاعب مع رئيس الزمالك أمس وانقطاعه عن حضور التدريبات مع العلم أن اللاعب مازال يتبقى له عامان في عقده مع الإسماعيلي، لكن رفض اللاعب التجديد لمدة موسم آخر قبل الذهاب إلي السعودية يُبين نية اللاعب في عدم الاستمرار مع الإسماعيلي مستقبلاُ.

فرص عواد في الزمالك :

رغم أن فرص محمد عواد في الزمالك ستكون قليلة بعد عودة جنش من الإصابة حيث يعتبر جنش مشجعاً للزمالك قبل أن يكون حارس مرماه لكن محمد عواد يري أن انتقاله لأحد أندية القاهرة سواء الأهلي أو الزمالك سيكون بوابته لحراسة مرمى المنتخب المصري وهو أمر مُستبعد وقد يكون انضمامه لهم هي نقطة ابتعاد اللاعب عن عيون المنتخب في ظل تواجد جنش في الزمالك وأحمد الشناوى في بيراميدز ومحمد الشناوي وشريف إكرامي في الأهلي خاصةً أن هؤلاء الحارس يعتبرهم الجماهير نجوم شباك في أنديتهم .