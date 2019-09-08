مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز نهائي كأس مصر 2019.. بدون تقطيع

بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في نهائي كأس مصر 2019، والذي من المُقرر أن يُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً وفق توقيت القاهرة، جدير بالذكر أن الزمالك قد تأهل للنهائي على حساب نظيره الاتحاد السكندري بعد الفوز بهدف دون مقابل، بينما تأهل نادي الأهرام للنهائي بعد أن فاز على نظيره بتروجيت بهدفين دون مقابل، ونستعرض لكم الآن مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز نهائي كأس مصر بدون تقطيع.

الزمالك ضد بيراميدز

دقائق قليلة تفصلنا عن مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز والتي سوف تُقام على استاد الجيش ببرج العرب في الثامنة مساءً بتوقيت مصر، حيث أعلن مدرب نادي الزمالك الجديد ميتشو عن التشكيلة الأساسية للزمالك، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الشافي، محمود علاء، محمد عبد الغني، النقاز.

خط الوسط: ساسي، أوباما، بن شرقي، طارق حامد.

خط الهجوم: مصطفي محمود.

بينما جاء تشكيل بيراميدز أمام الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر، محمد حمدي، رجب بكار، أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: دونجا، عبد الله السعيد، تراوي، إسلام عيسي.

خط الهجوم: جون أنطوي.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز نستعرضها لكم عبر موقع نجوم مصرية، بأعلى جودة وبدون تقطيع، حيث يسعي الزمالك لتحقيق لقب بطل كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والسادس في تاريخه خلال سبع سنوات، فهل يكون لبيراميدز رأي آخر؟ إليكم رابط مشاهدة مباراة نهائي كأس مصر 2019.



في حالة انقطاع البث قم بتحديث الصفحة من جديد.