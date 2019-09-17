مبارة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوربا

جميع عشاق كرة القدم يترقبوا بشغف الساعات القيلة القدمة، التي سوف تنطلق فيها المبارة المنتظرة، والتي تجمع نادي ليفربول الأنجليزي ونادي نابولي الأيطالي ضمن منافسات الجولة الأولي لكأس دوري ابطال اوربا، لنسختة الجديدة موسم 2019-2020.







وقد تقابل الفريقين في النسخة الماضية من منافسة دوري ابطال اوربا العام الماضي، في إطار دور المجموعات حيث أستطاع النادي الأيطالي خطف الفوز في المبارة، التي أقيمت علي ملعبة في “سان باولو” بنتيجة هدف دون رد، وذلك قبل ان يعود ليفربول لثأر في ملعبة “أنفليد” بالفوز بنفس النتيجة بهدف دون رد ، والذي سجل الهدف هو الفرعون المصري محمد صلاح واهدي المصري بطاقة التأهل لدور 16 للريدز .

التشكيل المتوقع لمبارة اليوم لليفربول







في حراسة عرين المرمي :أدريان

يقود خط الدفاع : كلا من الاعب أرنولد، والاعب لوفرين، والاعب ماتيب والاعب وروبيرتسون

قيادة خط الوسط : الاعب فابينيو،الاعب هيندرسون والاعب فينالدوم

خط الهجوم : الاعب محمد صلاح،الاعب فيرمينو والاعب ماني







التشكيل المتوقع لنادي نابولي

في حراسة المرمي :ميرت

يقود خط الدفاع : كلا من الاعب دي لورنزو،والاعب مانولاس،والاعب كوليبالي، والاعب غولام

قيادة خط الوسط : الاعب كاليوخون،والاعب الان،و الاعب رويز

خط الهجوم: الاعب إنسيني،والاعب ليورنتي والاعب لوزانو

موعد بداية المبارة التي تجمع ليفربول ونابولي

في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 من سبتمبر، تنطلق المباراة بين ليفربول ونابولي علي ملعب سان باولو، عقل دار الفريق الأيطالي ضمن الجولة الاولي من منافسات دوري ابطال اوربا .