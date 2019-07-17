لقاء المركز الثالث.. اعرف الآن نتيجة مباراة تونس ضد نيجيريا كأس أمم أفريقيا 2019

نتيجة مباراة تونس ضد نيجيريا والتي كان من المُقرر إقامتها اليوم الأربعاء 17 يوليو في تمام التاسعة مساءً وفق توقيت القاهرة، في إطار مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 لتحديد من هو المنتخب صاحب المركز الثالث، الجدير بالذكر أن منتخب تونس في لقاء نص النهائي قد تلقي هزيمة من جانب منتخب السنغال 0-1 ليتأهل السنغال رسمياً إلى النهائي ضد الجزائر الذي تأهل على حساب نيجيريا.

تونس ضد نيجيريا

وقد دخل المنتخب التونسي اللقاء بتشكيل 4-3-3، شريفية في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع كل من دريفر، هندي، مرعي، والحدادي، وفي خط الوسط ساسي، ساخري، والشعلالي، وأخيراً في خط الهجوم بدري، الخرزي، الخنيسي، بينما دخل المنتخب النيجيري اللقاء بتشكيل 4-2-3-1، في حراسة المرمي أوزوهو، خط الدفاع يضم كل من إيكونج، وأوميريو، وإينا وفاى كولينز، وفي خط الوسط ويلفريد نديدى، وإيتيبو وشيكويزى، وفي الهجوم أيوبى، وأحمد موسى وإيجالو.

نتيجة مباراة تونس ونيجيريا

انتهي الشوط الأول من مباراة تونس ضد نيجيريا بتقدم المنتخب النيجيري بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 3 عن طريق أوديون إيغالو، وتلقي نديدي لاعب منتخب نيجيريا بطاقة صفراء في الدقيقة 18، وأجري المدير الفني لمنتخب تونس تبديلأ في الدقيقة 44 من عمر اللقاء بخروج الخنيسي ودخول فراس، وفي الشوط الثاني أجري المدير الفني لمنتخب نجيريا تبديل بخروج أوديون إيغالو ودخول فيكتور اوسميهن، وتلقي نجم منتخب تونس الشعلالي بطاقة صفراء في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 75 أجري المنتخب النيجيري التبديل الثاني بدخول موسى على حساب موزس سيمون، وانتهت نتيجة مباراة تونس ضد نيجيريا بفوز المنتخب النيجيري 1-0 ونيجيريا رسمياً في المركز الثالث وتونس في المركز الرابع لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

موعد مباراة الجزائر والسنغال نهائي كأس أمم أفريقيا 2019

يوم الجمعة القادم هو يوم الفصل لمعرفة من هو بطل أفريقيا 2019 بين الجزائر والسنغال، ويُقام اللقاء في تمام التاسعة مساءً وفق توقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، وسوف نتابعه معكم عبر نجوم مصرية دقيقة بدقيقة بتقنية التايم لاين.