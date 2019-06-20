قائمة وتشكيلة مصر أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بقيادة محمد صلاح

تبدأ بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تنظمها مصر يوم الجمعة الموافق 21-6-2019 مع المباراة الافتتاحية بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي على ملعب استاد القاهرة الدولي، ومن خلال هذا السياق نتعرف معكم على قائمة وتشكيل مصر في أمم إفريقيا ولمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة على ملعب القاهرة، فهناك جميع عشاق كرة القدم والجماهير المصرية تود الإطلاع على تشكيلة مصر أمام زيمبابوي والتي استقر عليها المدير الفني للمنتخب.

وقد أعلن منذ أيام قليلة المكسيكي خافيرر أجيري عن قائمة مصر في أمم إفريقيا 2019 والتي تضم عدد 24 لاعباً منهم المحترفين في صفوف أندية أوروبية مثل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي وغيرهم من اللاعبين المحترفين.

قائمة وتشكيل مصر في أمم إفريقيا 2019

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام على الملاعب المصرية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، وجاءت كالتالي:

تشكيلة مصر أمام زيمبابوي

أعلن المدير الفني خافير أجيري عن تشكيلة مصر أمام زيمبابوي، والتي سيخوض بها الفراعنة لقاء الافتتاح في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وجاءت تشكيلة مصر أمام زيمبابوي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: المحمدي، أيمن أشرف، أحمد حجازى، باهر المحمدي

خط الوسط: محمد الننى، طارق حامد

خط الوسط الهجومي: عبدالله السعيد، تريزيجيه، محمد صلاح

الهجوم- مروان محسن

ويسعى منتخب مصر الوطني إلى تحقيق الفوز في هذا اللقاء من أجل إسعاد جماهيره ومن ثم كسب النقاط والحفاظ على تصدر المجموعة الأولي التي تضم منتخب أوغندا ومنتخب الكونغو الديمقراطية.

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