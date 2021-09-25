غضب بين صفوف جماهير الأهلي بسبب هذا القرار المفاجئ من الخطيب تجاه “أفشة”

أفاد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن الكابتن “محمود الخطيب” طلب من لجنة التخطيط ولجنة التعاقد وقف أي محادثات حول تجديد عقود بعض لاعبي ونجوم النادي الأهلي وعلى رأسهم محمد مجدي أفشة، وحسين الشحات وديانغ خلال هذه الفترة بعد أن أصبح أداء الفريق ونتائجه مؤخرًا مخيبًا للآمال تمامًا لمشجعي ريد كاسل(القلعة الحمراء).

وبحسب المصدر، فإن قرار الخطيب بوقف مفاوضات العقد مع محمد مجدي أفشة جاء كرد فعل قوي من الإدارة على الأداء السيئ للفريق في الآونة الأخيرة، وكمحاولة لدفع اللاعبين لبذل كل جهد ممكن في الفترات القادمة.

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أفادت تقارير إعلامية أن الكابتن محمود الخطيب فرض غرامة مالية تقدر بحوالي 300 ألف جنيه على كل لاعب داخل النادي الأهلي بعد خسارة النادي بطولة السوبر المحلية أمام نادي الطلائع، وذلك بالإضافة إلى بعض العقوبات الأخرى المفاجئة والغير مُعلنة.

في مساء اليوم السبت سيلعب النادي الأهلي سيلعب مباراة صعبة ضد إنبي بقيادة بيتسو موسيماني، الجنوب أفريقي، المدير الفني الحالي للنادي، مع تحذيرات من الإدارة بأن هذه الفرصة هي الأخيرة للجهاز الفني الحالي.