غرب آسيا.. القنوات الناقلة لمباراة السعودية والكويت غدا الأحد

يلتقي منتخب السعودية مع المنتخب الكويتي مساء غدا الأحد الرابع من أغسطس 2019 على ملعب مدينة أربيل الدولي في بطولة غرب آسيا 2019 المقامة الآن بالعراق، حيث نقدم لكم الآن أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية والكويت مباشرة على الهواء حيث ستكون المباراة منقولة على قنوات مفتوحة، والمباراة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، تلك المجموعة التي تضم أيضا البحرين والأردن، كما يسعدنا من خلال موقع نجوم مصرية تقديم موعد مباراة السعودية غدا في بطولة غرب آسيا 2019 بتوقيت السعودية والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والكويت غدا الأحد في بطولة غرب آسيا

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية والكويت في بطولة غرب آسيا عبر قنوات مجانية مفتوحة، حيث ستكون المباراة منقولة على القناة العراقية الرياضية، (موقع نجوم مصرية) كما ستكون منقولة على قناة الكويت الرياضية، وقناة الأردن الرياضية، وقناة فلسطين الرياضية، ولم تعلن السعودية الرياضية ksa sport حتى الآن هل ستنقل المباراة أم لا، يقود الأخضر السعودي المدير الفني يوسف عنبر.

موعد مباراة السعودية والكويت غدا الأحد في بطولة غرب آسيا

نظام بطولة غرب آسيا 2019 بالعراق، هو أن تبدأ البطولة بدور المجموعات، والتي يتكون من مجموعتين، يقام بين فرق المجموعة الواحدة دوري من دور واحد، (ngmisr.com) يصعد بنهاية دور المجموعات بطل كل مجموعة للمباراة النهائية، لذا سيكون هدف الأخضر السعودي من البداية هو تحقيق المركز الأول للتأهل إلى المباراة النهائية لغرب آسيا، موعد مباراة السعودية والكويت غدا الأحد 4-8-2019 سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 10.30 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت.

الساعة 11.30 مساء بتوقيت الإمارات.