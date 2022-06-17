عاجل.. مفاجأة معلق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

أيام قليلة تفصلنا عن لحظة انطلاق صافرة مباراة القمة رقم 123 بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الأسبوع العشرين في المباراة المؤجلة من الدور الأول بالدوري العام.

معلق مباراة الأهلي والزمالك

ولا حديث بين عشاق قطبي الكرة المصرية حاليًا سوى عن الأمور المتعلقة بالمباراة سواء موعد انطلاقها أو اسم معلق المباراة والقنوات المجانية الناقلة لها، ويستعرض لك عزيزي القارئ موقع «نجوم مصرية» خلال السطور التالية اسم معلق مباراة الأهلي والزمالك.

من المتوقع بشكل كبير أن تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، بتعيين الإعلامي الرياضي المخضرم مدحت شلبي معلقًا على مباراة الأهلي والزمالك، على القناة الصوتية الأولى على شاشة On Time Sport 1 HD، بالإضافة إلى أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية، ومن المتوقع أيضًا أن يُدير الاستديو التحليلي الكابتن أحمد شوبير بمشاركة كلا من الشيخ طه إسماعيل والكابتن عماد متعب، وحازم إمام وأيمن يونس.

ومن المقرر أن يقوم بالتعليق على مباراة القمة عبر شاشة On Time Sport 2 HD كلا من محمد الكواليني، وبلال علام.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تنطلق ضربة البداية في المباراة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما تنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي، يوم الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.