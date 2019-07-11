صحفي سعودي يكشف سيناريو رحيل طارق حامد إلى اتحاد جدة

رغم النفي الذي تصدره إدارة الزمالك بين الحين والأخر عن رحيل طارق حامد لاعب خط وسط الفريق إلى الدوري السعودي إلا أن الأمور تكاد تكون محسومة أولا من قبل اللاعب الذي يصر على تحقيق أكثر عائد مادي لاسيما بعد توهجه خلال الفترة الماضية مع المنتخب ومع الزمالك وتأكد الجميع أن غيابه سواء عن الزمالك يؤثر بشكل الفريق وأيضا المنتخب .

وعلى الجانب الأخر إدارة النادي لن تستطيع توفير المقابل المادي الذي يريده طارق حامد للبقاء داخل أسوار ميت عقبة لاسيما وأن الدعم المادي الذي كان متوفرا خلال الموسم الماضي للفريق لم يعد موجودا وسيعتمد النادي في تعاقداته خلال الفترة القادمة على موارده الخاصة .

وقد أكد الصحفي السعودي نجيب الجدوي أن انتقال طارق حامد إلى نادي اتحاد جدة السعودي يعد مسألة وقت وأن الأمور تكاد تكون محسومة وأن إدارة الزمالك رغم إعلانها رفضها القاطع لانتقال اللاعب إلا أنها تزايد من أجل تحقيق أكبر مكسب ممكن عن طريق بيع اللاعب .

وأوضح الجدوي أن الأمور ستنتهي برفع المقابل المادي حيث يرفض الزمالك مبلغ الثلاثة ملايين ريال سعودي مقابل الموسم الواحد ويريد رفع المبلغ إلى الضعف تقريبا وهو ما ترفضه إدارة النادي السعودي وتحاول تخفيضه لاسيما وأن اللاعب يحظى باهتمام مدرب النادي ويريد ضمه للفريق في أقرب وقت ممكن .