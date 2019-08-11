أثارت صورة الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يحمل في يده “كلاكيت” الأفلام والمسلسلات، عبر صفحته الرسمية علي موقع تويتر العديد من التساؤلات والجدل من محبيه، حول إقتحام اللاعب محمد صلاح مجال عالم الفن والتمثيل.

سر صورة محمد صلاح (الفرعون المصري) مع الكلاكيت

حيث كشفت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، أن سر الصورة التي ظهر فيها الفرعون المصري محمد صلاح وهو يحمل الكلاكيت، إنما هي لتحضير لقاء تليفزيوني مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية سوف يتم بثه قريباً.

وأضافت الشبكة إلي أنه يظهر علي لوح الكلاكيت إختصار لحروف برنامج Connect the World، الذي تقدمه بيكي أندرسون على شاشة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، وقد ظهر اللاعب المصري محمد صلاح في حلقة خاصة من برنامج “Connect the World” في أبريل العام الماضي 2018، وتحدث فيها اللاعب عن بداية مشواره الكروي وإحترافه وتألقه مع فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي.

تألق محمد صلاح في أول مواجهة له في بداية الدوري الإنجليزي 2019-2020

أشادت جميع الصحف والمجلات الأوروبية بتألق اللاعب المصري المحترف محمد صلاح، مع ليفربول الإنجليزي في أول لقاء ومواجهة له هذا الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2019-2020، حينما تغلب الريدز علي نادي بروميتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد تألق محمد صلاح في هذه المباراة وسجل الهدف الثاني للريدز، عن طريق تمريرة سحرية من زميله فرمينيو ليسكنها اللاعب محمد صلاح علي يسار حارس مرمي بروميتش سيتي بلمسة سحرية.