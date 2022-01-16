ريال مدريد يُتوج بلقب السوبر الإسباني 2022 بعد أن أسقط أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة

مهند شرف

تُوج نادي ريال مدريد الملكي بلقب كأس السوبر الإسباني لعام 2022 للمرة الثانية عشر في تاريخه، وذلك بعد أن تمكن من إسقاط نظيره أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة في مواجهة نهائي كأس السوبر الإسباني 2021 – 2022.

ريال مدريد يُتوج بلقب السوبر الإسباني 2022 بعد أن أسقط أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة 3 16/1/2022 - 10:52 م

بمستوى رائع وأداء مُبهر تمكن النادي الملكي من إلحاق الهزيمة بنظيره أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة، حيث افتتح سجل الأهداف اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش الذي أحرز هدفه في الدقيقة 38 لحساب النادي الملكي، واستمر الشوط الأول وسط محاولات عديدة من أتلتيك بلباو لإحراز هدف التعادل، وريال مدريد الذي كان يسعى لإحراز هدفه الثاني لجعل مهمة التعادل صعبة على منافسه.

ريال مدريد يُتوج بلقب السوبر الإسباني 2022 بعد أن أسقط أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة 1 16/1/2022 - 10:52 م

مع بداية الشوط الثاني الذي بدء بأجواء مثيرة، تمكن النجم الفرنسي من إحراز الهدف الثاني للنادي الملكي في الدقيقة 52، وبعد هذا الهدف انخفضت معنويات الخصم بشكل كبير وتحسن أداء النادي الملكي بشكل كبير بعد الهدف الثاني، حتى حصل أتلتيك بلباو على ضربة جزاء كانت بسبب اللاعب إيدير ميليتاو، ولكن لم يكن يحالف الحظ اللاعب راؤول غارسيا الذي أضاعها وأضاع فرصة تقليص الفارق، وانتهت المواجهة على هذا النحو بثنائية نظيفة لريال مدريد الملكي.

مقالات ذات صلة:

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

عاجل| ضربة موجعه لريال مدريد قبل نهائي السوبر الإسبانى

ريال مدريد يُتوج بلقب السوبر الإسباني 2022 بعد أن أسقط أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة 2 16/1/2022 - 10:52 م

كانت المباراة مقامة على الأراضي السعودية بملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض “درة الملاعب”.

Avatar of مهند شرف
مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.