ريال مدريد يُتوج بلقب السوبر الإسباني 2022 بعد أن أسقط أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة

تُوج نادي ريال مدريد الملكي بلقب كأس السوبر الإسباني لعام 2022 للمرة الثانية عشر في تاريخه، وذلك بعد أن تمكن من إسقاط نظيره أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة في مواجهة نهائي كأس السوبر الإسباني 2021 – 2022.

بمستوى رائع وأداء مُبهر تمكن النادي الملكي من إلحاق الهزيمة بنظيره أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة، حيث افتتح سجل الأهداف اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش الذي أحرز هدفه في الدقيقة 38 لحساب النادي الملكي، واستمر الشوط الأول وسط محاولات عديدة من أتلتيك بلباو لإحراز هدف التعادل، وريال مدريد الذي كان يسعى لإحراز هدفه الثاني لجعل مهمة التعادل صعبة على منافسه.

مع بداية الشوط الثاني الذي بدء بأجواء مثيرة، تمكن النجم الفرنسي من إحراز الهدف الثاني للنادي الملكي في الدقيقة 52، وبعد هذا الهدف انخفضت معنويات الخصم بشكل كبير وتحسن أداء النادي الملكي بشكل كبير بعد الهدف الثاني، حتى حصل أتلتيك بلباو على ضربة جزاء كانت بسبب اللاعب إيدير ميليتاو، ولكن لم يكن يحالف الحظ اللاعب راؤول غارسيا الذي أضاعها وأضاع فرصة تقليص الفارق، وانتهت المواجهة على هذا النحو بثنائية نظيفة لريال مدريد الملكي.

كانت المباراة مقامة على الأراضي السعودية بملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض “درة الملاعب”.