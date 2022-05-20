ريال مدريد يختتم جولاته في الدوري الإسباني بتعادل محبط أمام ريال بيتيس قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال

انتهت مباراة ريال مدريد ونظيره ريال بيتيس التي أقيمت مساء اليوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022 بتعادل سلبي مخيب لآمال الجماهير الملكي قبل مواجهة ليفربول القادمة في دوري الأبطال.

اختتم النادي الملكي ريال مدريد آخر جولاته في الدوري الإسباني بتعادل سلبي أمام ضيفه ريال بيتيس في مواجهة اليوم التي أقيمت على ملعبه “سانتياغو برنابيو”، وشهدت المباراة ضغطاً من قبل أصحاب الديار على الضيوف من أجل التسجيل بشكل مبكر وحسم المباراة، حيث كانت هناك ضغط هجومي من قبل أصحاب الديار والكثير من الفرص الضائعة من الفرنسي كريم بنزيما وزميله المهاجم البرازيلي فينيسيوس، ومعظم الفرص كانت داخل منطقة الجزاء وفي كل مرة كان حارس بيتيس يتدخل لإنقاذ فريقه.

على الرغم من الضغط الهجومي الملكي إلا أن ريال بيتيس حاول أيضا حيث حاول اللاعب نبيل فقير تسجيل الهدف الأول عبر تسديدة قوية ولكن استطاع كورتوا الوقوف أمامها بجدارة، وكانت هناك محاولات أيضا في الشوط الأول من قبل لاعبي ريال بيتيس لتسجيل هدف الفوز وإحباط لاعبي ريال مدريد، إلا أن المباراة حكمها التعادل السلبي حتى نهاية الوقت الأصلي.

ريال مدريد بقيادة المدير الفني أنشيلوتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة بفارق 13 نقطة عن برشلونة صاحب الوصافة، بينما ريال بيتيس يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة.